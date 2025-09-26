نيمار يواجه اتهامات بالإدمان ومقربون منه يلوّحون بالقضاء

- يواجه نيمار جونيور اتهامات بالإدمان على الكحول والنرجيلة ومشروبات الطاقة، مما يؤثر سلباً على مسيرته الكروية ويهدد مشاركته في كأس العالم 2026، بينما ينفي مقربوه هذه الادعاءات ويعتبرونها تشويهاً لسمعته. - نشر الصحافي رودولفو غوميس تفاصيل مثيرة حول نمط حياة نيمار غير المنضبط، مما أثار جدلاً واسعاً في البرازيل، بينما يرد نيمار بسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. - مستقبل نيمار الكروي مهدد بين الشائعات والطموح بالعودة للواجهة الدولية، وسط ترقب الشارع الرياضي البرازيلي لتطورات القضية.

يُواجه النجم البرازيلي نيمار جونيور (33 عاماً) اتهامات بالإدمان وعدم الالتزام بقواعد الحياة السليمة، وهو ما ينعكس سلباً على مسيرته الكروية حالياً ويهدّد مشاركته في كأس العالم 2026. ولوّح مقربون من لاعب سانتوس باللجوء إلى القضاء ضدّ الصحافي الذي سرّب هذه المعلومات باعتبارها مغلوطة، وسط توقعات بتطورات جديدة في القضية خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع راديو "أر أم سي سبورت" الفرنسي، الجمعة، تفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في البرازيل. وجاءت البداية عندما نشر الصحافي رودولفو غوميس أخباراً تتحدث عن إدمان نيمار مواد مضرة بصحة اللاعبين، مثل الكحول والنرجيلة ومشروبات الطاقة، كما أكد أن هذه العادات انعكست سلباً على حالته البدنية وتسببت في تكرار إصاباته. وقال الصحافي البرازيلي في تصريحات مثيرة: "إنه مدمن على الويسكي ومشروبات الطاقة، ويدخن النرجيلة ولا ينام إلّا في حدود الرابعة أو الخامسة صباحاً"، وأشار إلى أن نادي سانتوس اضطر إلى تكييف برامجه التدريبية مع نمط حياة نيمار غير المنضبط.

وشدّد مقربون من نيمار في بيانهم: "نؤكد أيضاً أنّنا لن نتيح منبراً أو أي شكل من أشكال الظهور لأشخاص يستعملون ذريعة التحقيق وسيلةً لنشر معلومات كاذبة وتشويهيّة وبلا أساس"، وأضافوا: "نشدد على أن نشر الأخبار الزائفة لا يضر بشرف الرياضيين وصورتهم وسمعتهم فحسب، بل يساهم أيضاً في تضليل المجتمع عبر الترويج لمحتويات كاذبة تقوّض مصداقية الصحافة الجادة والمسؤولة".

وعاد النجم البرازيلي نيمار إلى بلاده في يناير/كانون الثاني 2025 بعد تجربة شاقة مع نادي الهلال السعودي، ليخوض مع سانتوس 21 مباراة سجل خلالها ستة أهداف، قبل أن تعاوده المتاعب العضلية التي أبعدته لأسابيع. ومع تصاعد الاتهامات بحقه، لم يتأخر نيمار في الرد عبر حساباته الشخصية بالسخرية، فنشر صورة لعلبة مشروب طاقة وكتب "مدمن على ريد بول"، قبل أن يضيف تعليقاً لافتاً "هذا المشروب لذيذ جداً".

وبينما يترقب الشارع الرياضي البرازيلي ما ستسفر عنه هذه القضية المثيرة، يبقى مستقبل نيمار بين مطرقة الشائعات وسندان الطموح بالعودة إلى الواجهة الدولية مع منتخب "السيليساو"، فإما أن ينجح في تجاوز العاصفة واستعادة تركيزه داخل المستطيل الأخضر، أو أن تتحول هذه الاتهامات إلى محطة جديدة تعمّق الجدل حول مسيرته الكروية التي لم تخلُ يوماً من الأضواء والإثارة.