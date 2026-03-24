نيمار يفجر أزمة في سانتوس بسبب تصرفٍ غريب خارج الملعب

أثار لاعب نادي سانتوس، البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 عاماً)، جدلاً كبيراً بعدما قرر الجهاز الفني إراحته، ولكنه قضى أكثر من 24 ساعة في بطولة بوكر. وهذه ليست سوى أحدث فضيحة تلاحق النجم البرازيلي، الذي يأمل في المشاركة في كأس العالم خلال الصيف المقبل، ولكنه فشل لحدّ الآن في استعادة مستواه الحقيقي، الذي يسمح له بإقناع المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي بمنحه فرصة جديدة ليكون حاضراً في المونديال.

ونقل موقع صحيفة ويست فرانس الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الأزمة الجديدة التي أثارها لاعب نادي برشلونة الإسباني سابقاً. فقد ذكر أن نيمار أصبح يتصدر عناوين الأخبار خارج الملعب، فبعدما أراحه ناديه سانتوس لتفادي إرهاق التدريبات، أمضى البرازيلي، بحسب التقارير، أكثر من 24 ساعة يلعب البوكر عبر الإنترنت. وبينما أُبعد رسمياً من سانتوس لتحسين لياقته البدنية، فإن هذا النشاط خارج الملعب يثير تساؤلات، وقد يسبب أزمات داخل إدارة النادي البرازيلي.

وكعادته في التعامل مع الجدل الذي يثير بالأزمات المتكررة، ردّ نيمار ببساطة عبر خاصية القصص على إنستغرام، إذ أشاد بأدائه في هذه البطولة ذات الرهانات العالية. وكتب البرازيلي: "أنا سعيد جداً بأدائي". تأتي هذه الضجة بعد أيام قليلة من إعلان كارلو أنشيلوتي عن تشكيلته، والتي استبعدت النجم البرازيلي نيمار على نحوٍ ملحوظ، ويحلم نيمار بالمشاركة في كأس العالم ولكن هذه الأزمات قد تُضعف فرصه في الحضور مع قوة المنافسة التي يجدها.