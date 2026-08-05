نيمار يفتح باب الاعتزال بعد نهاية عقده مع سانتوس

- نيمار دا سيلفا، البالغ من العمر 34 عاماً، يلمح إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم مع نادي سانتوس البرازيلي عند انتهاء عقده بنهاية العام الحالي، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي. - يركز نيمار حالياً على التزاماته مع سانتوس، حيث أكد أنه سيكمل عقده الحالي قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبله الكروي، سواء بالبقاء أو الانتقال أو الاعتزال. - رغم مشاركته مع سانتوس بعد كأس العالم 2026، لا يزال نيمار متردداً بشأن خطوته التالية، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره النهائي عند انتهاء عقده في ديسمبر.

ألمح نيمار دا سيلفا (34 عاماً) إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم مع ناديه سانتوس البرازيلي لكرة القدم، عند انتهاء عقده مع الفريق بنهاية العام الحالي. ويبدو أسطورة الكرة البرازيلية، الذي أعلن مؤخراً اعتزاله اللعب الدولي، مصمماً على الالتزام بعقده الحالي قبل اتخاذ قراره بشأن خطوته التالية.

وأثار نيمار شكوكاً كبيرة حول مستقبله الكروي مع ناديه، حيث أقر بإمكانية اعتزاله عند انتهاء عقده الحالي مع سانتوس في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي حديثه على قناته في يوتيوب أثناء حضوره مزاد معهد نيمار جونيور، الثلاثاء، أوضح النجم البرازيلي موقفه، مؤكداً أنه يركز بشكل كامل على التزاماته الحالية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الاعتزال.

وأوضح نيمار: "لا أعرف إلى متى سأستمر في اللعب، ولا أفكر في التوقف، ولا أعرف إلى متى سأواصل مسيرتي. لدي عقد مع سانتوس حتى نهاية العام الحالي". وأضاف نيمار "أعتزم إكمال العقد، وأن أحافظ على قميص سانتوس بأفضل ما أستطيع، ثم سأفكر في الأمر عند انتهاء عقدي، هل سأبقى في سانتوس، أم أغادر، أم أنتقل إلى نادٍ آخر، أم أتوقف عن اللعب، أم أستمر. لا أعرف حقاً ما سأقوم به. ما زال الطريق طويلاً حتى ديسمبر المقبل، لذا دعونا نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

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وكان النجم البرازيلي قد أعلن مؤخراً اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2026، وقد شارك المهاجم المخضرم مع ناديه الذي نشأ فيه منذ عودته من المونديال، ومع ذلك، لا يزال متردداً تماماً بشأن خطوته التالية بعد انتهاء عقده الحالي مع سانتوس.