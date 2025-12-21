نيمار يفتح الباب أمام انتقال مفاجئ في الشتاء والهدف مونديال 2026

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور (33 عاماً) محاطاً بالغموض، مع اقتراب انتهاء عقده مع سانتوس في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وبحلول الأيام القليلة المقبلة، سيصبح اللاعب حراً في اختيار وجهته، ما يفتح المجال أمام انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الشتوية شهر يناير/ كانون الثاني، خاصة أن هدفه الأساسي يظل المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وكشفت شبكة "إي إس بي إن" بنسختها البرازيلية، السبت، أن سانتوس لا يزال متفائلاً بإمكانية تمديد عقد نيمار، مع توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية قريباً. ويُعد هذا التجديد خطوة مهمة لتأمين استقرار النجم المخضرم، وضمان جاهزيته الأمثل للمشاركة في مونديال 2026. ولكن، وفي المقابل، يدرس نادي فلامنغو، الذي خسر أخيراً نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال" أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الدوحة، إمكانية استغلال فرصة انتقال اللاعب بشكل حر، ما يفتح الباب أمام مفاجآت محتملة خلال الميركاتو الشتوي.

وعاد نادي فلامنغو إلى القمة على المستوى المحلي والقاري خلال الفترة الماضية، خاصة منذ وصول المدرب البرازيلي الشاب فيليبي لويس، ولذلك قد يفتح انضمام نيمار إلى الفريق له المجال لخوض مونديال 2026 مع كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على عكس ما هو عليه الحال في سانتوس، الذي عانى كثيراً هذا الموسم وواجه شبح الهبوط قبل النجاة في الجولات الأخيرة.

ورغم كل الشائعات، أكد رئيس نادي سانتوس مارسيلو تيكسيرا أن التوجه المرجح هو أن يجدد نيمار لعقد إضافي يمتد ستة أشهر مع النادي، حتى كأس العالم 2026. وقال تيكسيرا: "مشروع نيمار هو كأس العالم المقبل، كانت المحادثة دائماً حول هذا الموضوع، كان بإمكانه الذهاب إلى أي مكان، لكنه اختار العودة إلى بيته سانتوس. ربما كنا نتمنى الاستفادة منه أكثر في النصف الأول من الموسم، ولم نتمكن من ذلك، لكن هذا ليس خطأ أحد، أنهى الموسم بطريقة أفضل، وكان حاسماً".

وأضاف تيكسيرا في حديثه قائلاً: "مشاركة نيمار لا تزال مهمة، داخل الملعب وخارجه، الحوار مستمر، نحن نقيم الأرقام ونعمل على تمديد هذه القيم. لديّ تفاؤل أننا سنصل إلى اتفاق مشترك لبقائه". وعند سؤاله عن اهتمام الأندية الأخرى داخل البرازيل وخارجها، أجاب: "هذا القرار يعود أكثر إلى نيمار منه إلى سانتوس، ما لدينا هو رغبته في البقاء، أتحنا له هذا الوقت ليتمكن من السفر مع عائلته، هو يتحدث مع والده ومع العائلة، لا يوجد موعد محدد، لكننا في حوار قوي وجيد، وأعتقد أنه سيبقى".