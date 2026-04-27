نيمار يغيب عن التدريبات وسانتوس يكشف السبب

27 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 19:57 (توقيت القدس)
نيمار في ملعب فيلا بيلميرو، 22 إبريل 2026 (ماركو بوينافيستا/Getty)
- غياب نيمار عن تدريبات سانتوس أثار جدلاً واسعاً، مما دفع النادي لإصدار بيان يوضح إصابته بعدوى فيروسية واستجابته للعلاج، دون تحديد موعد عودته.
- مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أكد أنه لن يستدعي نيمار إلا إذا كان جاهزاً بدنياً، مما يثير التساؤلات حول مشاركته في كأس العالم وسط تراجع مستوى بعض المواهب.
- مطالبات من نجوم سابقين مثل كافو بمنح نيمار فرصة المشاركة في كأس العالم، خاصة مع الصعوبات التي واجهها المنتخب البرازيلي مؤخراً.

أثار غياب المهاجم البرازيلي نيمار عن تدريبات سانتوس، يوم الأحد، جدلاً واسعاً، ما فرض على إدارة النادي نشر بيان من أجل شرح أسباب غيابه عن التدريبات، حيث يُثير لاعب نادي الهلال السعودي سابقاً الكثير من الأزمات في الأشهر الماضية، خاصة مع قرب انطلاق كأس العالم وتراجع حظوظه في المشاركة بالنسخة المقبلة من الحدث.

وقال نادي سانتوس في بيانه: "أصيب نيمار بعدوى فيروسية ليلة السبت. وتلقى العلاج واستجاب بشكل جيد. ويخضع حالياً للمتابعة من قبل الطاقم الطبي لنادي سانتوس". ولم يقدم الفريق البرازيلي معطيات إضافية عن إصابة نجمه وموعد عودته إلى التدريبات وخوض المباريات. وساهم بيان الفريق البرازيلي في احتواء الانتقادات التي طاولت نيمار بما أنه غاب عن عديد المباريات في الفترة الماضية بسبب الأزمات التي جعلته في موقف لا يُحسد عليه أكثر من مرّة.

نيمار نجم برشلونة السابق وفريق سانتوس الحالي 19 أبريل 2026 (ماركو بوينافيستا/Getty)
وكان مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي قد أكد في عديد المناسبات أنه لن يوجه الدعوة إلى نيمار إلا عندما يكون جاهزا بشكل كامل بدنياً لرفع التحدي نظرا لقوة المنافسة في مركزه. وتحولت مشاركة نيمار في كأس العالم إلى واحدة من الملفات المثيرة للاهتمام بما أن عديد النجوم السابقين مثل كافو طالبوا بمنح نجم سانتوس الفرصة خاصة مع تراجع مستوى عددٍ من المواهب في المنتخب البرازيلي الذي واجه الكثير من الصعوبات في الفترة الماضية، كما أن تأهله إلى نهائيات كأس العالم كان صعباً نسبياً.

