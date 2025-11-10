نيمار يعود إلى تشكيلة سانتوس بعد غياب ويُثير الجدل مجدداً

- عاد نيمار دا سيلفا للمشاركة مع سانتوس بعد غياب شهرين بسبب الإصابة، لكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الخسارة 3-2 في الجولة الـ33 من الدوري البرازيلي، وأضاع فرصتين للتسجيل. - أثار نيمار الجدل بتصريحاته ضد حكم المباراة، سافيو بيريرا سامبايو، واصفاً إياه بالمتعجرف، وغادر الملعب غاضباً بعد استبداله في الدقيقة 85. - خسارة سانتوس تعقد موقفه في الدوري، حيث يحتل المركز الـ17، مما يهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، ويواجه نيمار خطر اللعب في الدرجة الثانية إذا لم يغادر الفريق.

عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (33 سنة)، للمشاركة مع فريقه سانتوس بعد غياب عن الملاعب استمر حوالى شهرين، بسبب الإصابة في المواجهة التي لم يتمكن خلالها من إنقاذ فريقه من الخسارة في الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار في التشكيلة الأساسية مع فريقه سانتوس البرازيلي فجر الاثنين بعد غياب دام نحو شهرين بسبب الإصابة (لم يلعب منذ 14 سبتمبر/أيلول الماضي)، وخسر المباراة (3-2)، مهدراً فرصتين خطيرتين للتسجيل وأضاع بالتالي هدفين في المباراة. وأشعل نيمار حماس الجمهور في الشوط الأول بهجمتين لكنه لم يتمكن من التسجيل في النهاية، وغادر لاعب باريس سان جيرمان السابق الملعب في الدقيقة 85 غاضباً من المدرب بسبب استبداله، وبعدما أثار الجدل لانتقاده أداء الحكم.

ولم يتوقف نيمار عن إثارة الجدل مجدداً في الدوري البرازيلي، وذلك بسبب تصريحات صحافية أدلى بها بين الشوطين، إذ هاجم حكم المواجهة، سافيو بيريرا سامبايو، ووصفه بالحكم السيئ والمتعجرف، وذلك لأنه رفع بطاقة صفراء في وجهه عندما اقترب منه على أرض الملعب. وبعد خروجه لم يذهب نيمار لمقاعد البدلاء لمتابعة باقي المباراة مع زملائه، لكنه توجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، مما أثار جدلاً كبيراً في الصحف الرياضية البرازيلية بسبب تصرفات البرازيلي المثيرة للجدل المُستمرة.

وبهذه الخسارة تعقدت مهمة سانتوس في بطولة الدوري البرازيلي، إذ يحتل المركز الـ17 برصيد 33 نقطة حالياً، وهو أول المراكز الأربعة الأخيرة التي يهبط أصحابها إلى الدرجة البرازيلية الثانية، وبالتالي يواجه نيمار خطر السقوط من الدرجة الممتازة في البرازيل واللعب في الدرجة الثانية إذا لم يُقرر المغادرة في حال الهبوط، وتبقى أمامه جولات قليلة من أجل محاولة تدارك الموقف بسرعة.