- نيمار دا سيلفا يعود للتدريبات الجماعية مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026 بعد غياب طويل بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، ويستعد للمساهمة في تحقيق اللقب السادس للبرازيل. - المدرب كارلو أنشيلوتي يضم نيمار للتشكيلة رغم عدم جاهزيته البدنية الكاملة، ويستعد الفريق لمواجهة هايتي بعد التعادل مع المغرب. - زملاء نيمار يرحبون بعودته بأجواء مرحة، بينما يعترف دوغلاس كوستا بأهمية تعافي نيمار الكامل لدعم الفريق في المباريات القادمة.

خاض نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا (34 عاماً)، أول حصة تدريبية جماعية رسمية له في كأس العالم 2026، اليوم الأربعاء، في موريس تاون في مدينة نيوجيرسي، في رسالة تشير إلى اقترابه من العودة لحمل قميص منتخب السيليساو بعد فترة طويلة من الغياب، وهو الذي يسعى للمساهمة في قيادة بلاده لتحقيق اللقب السادس في التاريخ، بعدما كان آخر تتويج للسامبا في نسخة 2002 بحقبة كافو وروبرتو كارلوس والظاهرة رونالدو، وريفالدو ورونالدينيو.

وبدأ الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، العائد من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، التدريبات وحيداً، الأربعاء، لينضمّ بعدها إلى المجموعة التي يقودها المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، الذي كان قد قرر ضمّه إلى التشكيلة بالرغم من أنّه لم يكن جاهزاً من الناحية البدنية في الفترة التي سبقت المونديال، رغم عمل نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق على التحضير مع معدٍ بدني لهذه المغامرة.

وتلقى نيمار ترحيباً من قبل زملائه الذين صنعوا ممراً شرفياً له، وسط أجواء غلب عليها المرح، ليخوض اللاعبون التدريبات بعد انقسامهم إلى مجموعتين، في إطار استعدادات منتخب السامبا لخوض المباراة الثانية في التصفيات أمام هايتي عقب التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب المغرب بنتيجة 1-1.

وكان نيمار قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في منتصف مايو/ أيار الماضي، ولم ينجح في خوض أي مباراة منذ ذلك الحين، مع العلم أن جميع تدريباته مع المنتخب خلال الفترة الماضية كانت فردية، لكن عودته للتمارين الجماعية لا تعني أنّه سيكون حاضراً، الجمعة، في المباراة التي ستُقام في فيلادلفيا، إذ قد يعطيه أنشيلوتي المزيد من الوقت للاستعداد قبل الدخول تدريجياً في الأجواء يوم 24 يونيو/ حزيران الجاري أمام اسكتلندا.

واعترف الظهير الأيسر دوغلاس كوستا في تصريحات من منطقة الصحافة المختلطة، يوم الثلاثاء، بقيمة النجم الحالي لفريق سانتوس، وقال: "جميع اللاعبين البرازيليين يصلّون من أجل تعافي نيمار بنسبة 100% لأنّه عندما يكون في أفضل حالاته سيتمكن من مساعدتنا كثيراً".