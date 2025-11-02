نيمار يعود إلى الملاعب بعد 48 يوماً... تعثر وحرمان من هدف عبقري

- عاد نيمار دا سيلفا إلى تشكيلة سانتوس بعد غياب 48 يوماً بسبب إصابة في عضلة الفخذ، وشارك كبديل في الشوط الثاني ضد فورتاليزا، حيث ساهم في تحقيق التعادل بفضل هدف ذاتي من الخصم. - رغم محاولاته الحثيثة، لم يتمكن نيمار من تسجيل هدف الفوز بعد تصدي حارس فورتاليزا لركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع، مما أبقى سانتوس في المركز الـ16، قريباً من منطقة الهبوط. - سانتوس يواجه تحديات كبيرة لتفادي الهبوط، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن فيتوريا صاحب المركز الـ17، مع مباراة مؤجلة في جعبته.

عاد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا (33 سنة)، إلى تشكيلة فريقه سانتوس بعد 48 يوماً من الغياب عن الملاعب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، في مواجهة انتهت بأول تعثر بعد عودة اللاعب، وحرمانه من هدف عالمي أمام منافسه فريق فورتاليزا.

وشارك نيمار في الشوط الثاني من مواجهة فورتاليزا، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم. ودخل المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً والذي أصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال التدريبات، منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بديلاً في الدقيقة 67 مكان فيكتور هوغو، حين كان فريقه متخلفاً بهدف الباراغوياني آدم باريرو بضربة رأسية منذ الدقيقة 35.

وسريعاً بعد مشاركة نيمار، أدرك فريق سانتوس التعادل بفضل النيران الصديقة، عندما سدد المدافع الأرجنتيني أدونيس فارياس كرة قوية من الجهة اليمنى ارتطمت بقدم مدافع الضيوف برونو باشيكو وخدعت حارس مرماه برينو (74). وكان نيمار قريباً جداً من تسجيل هدف الفوز خلال محاولته خداع الحائط البشري وحارس مرمى الضيوف عندما انبرى إلى ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وبينما كان على وشك التسديد، توقف كما يفعل خلال تنفيذه لركلات الجزاء، قبل أن يُسدد الكرة، لكن الحارس برينو أبعد كرته ببراعة.

وبعد هذا التعادل ضد منافس مباشر على تفادي الهبوط، لا يزال سانتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، قريباً من المنطقة الخطيرة التي تهبط منها الأندية إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الـ16 حالياً، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن فريق فيتوريا صاحب المركز الـ17 وآخر المراكز الأربعة التي تهبط منها الأندية إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.