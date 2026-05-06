نيمار يعتذر من روبينيو جونيور: شخصٌ أكن له الكثير من المودة

- نيمار دا سيلفا يعتذر علنياً لزميله روبينيو جونيور بعد حادثة تدريبية تضمنت صفعه وعرقلته، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية. - نيمار يوضح أن الحادثة كانت سوء فهم وردة فعل مبالغ فيها، مؤكداً أنه اعتذر لروبينيو جونيور وتحدثا في غرفة الملابس لتسوية الأمر. - روبينيو جونيور يعتزم سحب شكواه، مشيراً إلى أن العلاقة مع نيمار عادت لطبيعتها وأن المشكلة حُلت داخلياً في الفريق.

قدّم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اعتذاراً علنياً لزميله الشاب روبينيو جونيور على خلفية حادثة وقعت خلال تدريبات سانتوس يوم الأحد الماضي، تضمنت اتهامات بصفع اللاعب الشاب ثم عرقلته عقب مراوغة قام بها داخل الحصة التدريبية، في قصة أثارت جدلاً كبيراً.

وجاء موقف نيمار عقب مباراة سانتوس أمام ديبورتيفو ريكوليتا في بطولة "كوبا سود أميركانا"، الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل 1-1، حيث سجّل خلالها هدفاً، قبل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام متناولاً ما حدث داخل الفريق خلال الأيام الماضية. وقال نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً: "كان ينبغي تسوية هذا الأمر بيننا".

وأضاف، بحسب ما ذكرته شبكة "ESPN" البرازيلية: "هذه الأمور تحدث في كرة القدم. أولاً وقبل كل شيء، كان ينبغي تسوية هذا الأمر بيننا. لقد كان سوء فهم خلال التدريب، وردّة فعل مني، وقد بالغت قليلاً. لكن بعد ذلك مباشرة، اعتذرنا وتحدثنا في غرفة الملابس أنا وروبينيو جونيور، وتفهمنا بعضنا بعضاً. إنّه شخص أكن له الكثير من المودة، لطالما كانت لديّ له مكانة خاصة. هذا يحدث في كرة القدم، قد يتجادل المرء مع أخيه، مع صديقه. لقد تجادلت مع العديد من أصدقائي في كرة القدم، كان ينبغي حلّ هذه الأمور هنا، ثم وصل الأمر إلى أيدي أشخاص لا يعرفون واقع كرة القدم اليومي، وانتهى الأمر بتفاقم الأمور بشكل سلبي للغاية".

وتابع نيمار تصريحاته بالقول: "إذا كانوا يريدون اعتذاراً أمام الصحافة، فها هو ذا، لقد اعتذرتُ له ولعائلته بالفعل. نعم، بالغتُ في ردة فعلي. كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل مختلف، لكنني فقدتُ أعصابي في النهاية. كلنا نخطئ، كان خطئي، وخطأه، بل ما ارتكبتُه أكبر. لكنني اعتذرت بالفعل، واعتقدتُ أن المشكلة قد حُسمت بيننا بعد استراحة الشوط الأول في غرفة الملابس". في المقابل، أشارت تصريحات لاحقة للاعب الشاب روبينيو جونيور إلى أنه يتجه لسحب شكواه التي تقدّم بها، مؤكداً أن الموقف تمت تسويته داخلياً في الفريق، وأن العلاقة مع نيمار عادت إلى طبيعتها.