نيمار يضع سانتوس تحت الضغط: شرط جزائي يهدد مستقبل النادي

لم تكن عودة نيمار دا سيلفا (34 عاماً) إلى نادي سانتوس مجرد خطوة رياضية أو عاطفية تعيد أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية إلى بيته الأول، بل بدت أيضاً وكأنها محاولة لإحياء حلم شخصي كبير يتمثل في الوصول إلى كأس العالم المقبل وهو في كامل الجاهزية. وأظهر النجم البرازيلي، لمحات من قدراته الفنية، خلال هذه المرحلة الجديدة، مع طموح واضح لقيادة منتخب بلاده في محطة دولية، ربما تكون الأخيرة له على أعلى مستوى.

وجاءت عودة نيمار ضمن مشروع إعادة بناء داخل سانتوس، النادي الذي عانى في السنوات الأخيرة على الصعيدين الرياضي والإداري، وكان ينظر إلى الصفقة باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الفريق لمكانته بين كبار الكرة البرازيلية. لكن هذا المسار شهد تطوراً مفاجئاً خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشف تقرير لصحيفة ريكورد البرازيلية، أمس الخميس، عن تقديم محامٍ وشريك في النادي دعوى قضائية ضد سانتوس، طعن فيها في قانونية عقد نيمار، مطالباً في الوقت نفسه بإقالة رئيس النادي، مارسيلو تيكسييرا.

ويتمحور اعتراض المشتكي، إيفان لودوفيتشي، حول بند مثير للجدل في العقد، يربط استمرار أو تجديد عقد اللاعب، بإعادة انتخاب رئيس النادي، وهو ما اعتبره تجاوزاً للضوابط القانونية واستغلالاً لموقع السلطة داخل المؤسسة الرياضية. كما أشار إلى أن العقد يتضمن التزاماً مالياً ضخماً يصل إلى 90.5 مليون ريال برازيلي (نحو 15.21 مليون يورو)، يُدفع لنيمار في حال حدوث تغييرات إدارية داخل النادي، خصوصاً إذا غادر تيكسييرا منصبه.

وبحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام البرازيلية، فإن هذه الالتزامات المالية قد تُطالب بالكامل من جانب محيط اللاعب، بما في ذلك والده ووكيل أعماله، في حال تحقق شروط معينة مرتبطة بالتغيير الإداري. كما أن الضمانات التعاقدية شملت أيضاً منشأة التدريب الشهيرة مينينوس دا فيلا، التي تُعد من أهم أصول البنية التحتية للنادي. واعتبر المحامي المشتكي، أن هذه البنود تمثل خرقاً واضحاً للوائح النادي، لأنها تربط قرارات مؤسسية وأصولاً استراتيجية بمصالح فردية، وهو ما قد يضع سانتوس في موقف قانوني وإداري معقد.

في المقابل، خرج رئيس النادي، مارسيلو تيكسييرا، للدفاع عن بنود الاتفاق، دون نفي وجودها، مؤكداً أنها تدخل ضمن ما وصفه بـ"ضمانات تعاقدية مشروعة"، وتهدف إلى حماية الاستقرار الرياضي والاقتصادي للنادي، خصوصاً في ظل الظروف المالية الصعبة التي مر بها سانتوس مؤخراً.

كما شدد تيكسييرا على أنه لا توجد أي نية لنقل السيطرة على مركز التدريب مينينوس دا فيلا إلى شركة أن أر سبورتس (شركة يملكها نيمار)، مؤكداً أن الاتفاق يقوم على مبدأ "الضمان المتبادل" بين الأطراف المعنية. وما تزال القضية في مراحلها الأولية، لكنها فتحت باباً واسعاً من الجدل داخل أروقة سانتوس، وصنعت أزمة مؤسسية قد تلقي بظلالها على عودة نيمار، في وقت كان يُفترض أن يتركز فيه الاهتمام على الجانب الرياضي فقط وعلى حلم اللاعب بالظهور في كأس العالم القادم.