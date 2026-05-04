نيمار يصفع نجل روبينيو بسبب مراوغة في تدريبات سانتوس

استشاط نجم نادي سانتوس البرازيلي، نيمار (34 عامًا) غضباً من مراوغة قام بها روبينيو جونيور خلال تدريبات الفريق يوم الأحد. ووفقاً لأحد الحاضرين، قام نيمار بإسقاطه أرضاً وصفعه، ليواصل لاعب الهلال السعودي سابقاً إثارة الجدل بتصرفاته التي ورطته كثيراً وأربكت إدارة النادي في العديد من المناسبات.

وحسب صحيفة غلوبو إسبورتي البرازيلية، فقد شهد مركز تدريبات سانتوس توتراً شديداً يوم الأحد. ويُزعم أن نيمار طرح زميله الشاب روبينيو جونيور (18 عامًا) أرضاً خلال حصة تدريبية مخصصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة التعادل 1-1 أمام بالميراس في اليوم السابق. وبحسب التقارير، لم يستطع النجم البرازيلي تحمل مراوغة ابن المهاجم السابق، وشعر نيمار بالغضب والإهانة من تصرف زميله الشاب، ونشب شجار بينهما بعدما طلب روبينيو جونيور من نيمار التهدئة. ووفقًا لأحد الشهود، يُزعم أن لاعب باريس سان جيرمان السابق صفع زميله قبل أن يعرقله.

ورفض نادي سانتوس التعليق على الحادثة لصحيفة غلوبو إسبورتي، وكذلك فعل وكيل روبينيو جونيور الذي التزم الصمت أيضاً. وصرح المكتب الإعلامي لنيمار بأنه "لا علم له بالأمر". ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام البرازيلية بأن الحادثة أثارت "ضجة خلف كواليس سانتوس". وذكرت التقارير أن المقربين من روبينيو جونيور اشتكوا لإدارة النادي من سلوك نيمار.

ويُقال إن قائد سانتوس التقى بلاعبيه الشباب في مقر النادي للاعتذار عن تصرفاته المتهورة. ونقلت غلوبو إسبورتي عن مصادر قولها: "أكدت مصادر أن الوضع بين الرجلين، اللذين تربطهما علاقة وثيقة أشبه بعلاقة الأب بابنه، قد هدأ". وكان اللاعبان قد أُعفيا من السفر إلى ساو باولو يوم السبت لمواجهة بالميراس، وبالتالي تم إدراجهما في الحصة التدريبية المقررة في اليوم التالي للاعبين البدلاء واللاعبين غير المشاركين في المباراة. وسيعود نيمار، الذي غاب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري، إلى تشكيلة الفريق لمباراة كوبا سود أميركانا يوم الثلاثاء ضد ريكوليتا في باراغواي. ويخوض نيمار سباقاً مع الزمن للمشاركة في كأس العالم 2026 مع البرازيل، حيث لم يلعب سوى 11 مباراة (غاب عن 16) منذ استئناف الموسم في يناير/كانون الثاني بسبب الإصابات وجدول المباريات المُدار بعناية من مدربه.