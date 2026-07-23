نيمار يشعل الجدل في البرازيل.. ومدرب سانتوس يتحرك لحماية نجمه

- نيمار جونيور، نجم منتخب البرازيل، لم يسافر مع فريقه سانتوس إلى فنزويلا للمشاركة في مباراة كوبا سود أمريكانا، وبدلاً من ذلك، شارك في بطولة بوكر في ريو دي جانيرو، مما أثار جدلاً واسعاً في البرازيل. - بعد خروج البرازيل من كأس العالم 2026، لم يعد نيمار للملاعب مع سانتوس، وغاب عن مباراة الدوري ضد بوتافوغو، بينما حقق زملاؤه فوزاً كبيراً في تصفيات كوبا سود أمريكانا. - مدرب سانتوس، أليكسي ستيفال، أكد أن نيمار حصل على راحة إضافية لإعداده للمباريات القادمة، ومن المتوقع مشاركته ضد شابيكوينسي في الدوري البرازيلي.

لم يسافر نجم منتخب البرازيل نيمار جونيور (34 عاماً)، إلى فنزويلا مع فريقه سانتوس بعد حصوله على راحة قبل مباراة كوبا سود أمريكانا. وبدلاً من ذلك، شارك النجم البرازيلي في بطولة بوكر في ريو دي جانيرو، في تصرف أثار جدلاً واسعاً بالبرازيل خلال الساعات الماضية بما أن نجم برشلونة الإسباني سابقاً فضّل ممارسة هوايته ولعب البوكر، مثلما نقل موقع "أر أم سي" الفرنسي، الخميس.

فبعد نهاية مشاركته في كأس العالم 2026، حيث خرجت البرازيل على يد النرويج في دور الـ16، لم يعد نيمار إلى الملاعب مع فريق سانتوس حتى الآن رغم انطلاق الموسم الحالي، كما غاب عن مباراة الدوري ضد بوتافوغو في نهاية الأسبوع الماضي، ولم يسافر اللاعب مع فريقه لمواجهة نادي يو سي أف الفنزويلي.

وبينما حقق زملاؤه فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب من تصفيات كوبا سود أمريكانا، مساء الثلاثاء، كان نيمار يلعب البوكر في بطولة بريو دي جانيرو. وشارك اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة في البطولة الشتوية، وهي إحدى مراحل الدوري البرازيلي التي سبق له المشاركة فيها العام الماضي. ونشر نيمار صورة له خلال بطولة البوكر، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها "الحياة مزحة".

وصرّح مدرب سانتوس أليكسي ستيفال للصحافة قائلاً: "أريح نيمار لعدة أيام، وهو أمر طبيعي لأنه لم يأخذ أي إجازة. لذا قررنا منحه مزيداً من الراحة، من خلال تدريبات مكثفة لإعداده للمباريات القادمة، سنلعب أربع مباريات في عشرة أيام. فما فائدة استقدامه إذن؟ لقد جئتم ورأيتم مدى صعوبة الرحلة. هو هنا، ويعمل بجد، ما يمنحنا خيارات أكثر. أعتقد أنه كان قراراً حكيماً للغاية". وبعد هذه الاستراحة القصيرة، من المتوقع أن يكون نيمار جاهزاً للمشاركة مساء السبت القادم ضد شابيكوينسي في الدوري البرازيلي.