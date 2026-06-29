نيمار يشتري ساعة بمليون دولار قبل مواجهة البرازيل واليابان

خطف النجم البرازيلي نيمار الأنظار خارج المستطيل الأخضر بعدما استغل فترة الراحة التي منحها المنتخب البرازيلي للاعبيه خلال كأس العالم 2026 لشراء ساعة فاخرة تقدر قيمتها بنحو مليون دولار.

وكان مهاجم سانتوس قد سجّل ظهوره الأول في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال فوز البرازيل على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وهي مباراة لم يتمكن بعدها من حبس دموعه تأثراً بعودته إلى المشاركة في البطولة، وبحسب شبكة تي واس سي الأرجنتينية، توجّه نيمار إلى أحد متاجر المجوهرات الفاخرة في ولاية نيوجيرسي في يوم حر منحه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعبين، حيث اقتنى الساعة الجديدة ليضيفها إلى مجموعته الكبيرة من الساعات التابعة لعلامات عالمية معروفة.

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ونشر جاكوب أرابو، مالك المتجر الذي يتابعه قرابة خمسة ملايين شخص عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو طريفاً ظهر فيه مع نيمار أثناء تسليمه القطعة الثمينة، إلى جانب مجموعة من الصور التي جمعتهما داخل المتجر. ويستعد نيمار الآن لمواصلة استعادة إيقاعه مع منتخب البرازيل، بعد عودته إلى اللعب الدولي عقب نحو ثلاثة أعوام، إذ يواجه "السيليساو" منتخب اليابان يوم الاثنين على ملعب هيوستن، في دور الـ32 من كأس العالم، بحثاً عن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.