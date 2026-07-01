نيمار يستفز خبيراً ألمانياً توقع خروج المغرب والبرازيل

- انتقد نيمار دا سيلفا الخبير الاقتصادي الألماني يواكيم كيلمنت، الذي توقع فشل البرازيل في كأس العالم 2026، بعد أن قلبت البرازيل النتيجة لصالحها ضد اليابان. - توقع كيلمنت فوز هولندا بالبطولة وعدم قدرة المغرب على تجاوزها، مما دفع نيمار للسخرية منه مجددًا عبر منصة "إكس". - اعترف كيلمنت بشكوكه حول توقعاته لعام 2026، مشيرًا إلى اعتماده على عوامل مثل ثروة الدولة والبنية التحتية، وأهمية كرة القدم في المجتمع.

وجّه مهاجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا انتقادات مباشرة إلى الخبير الاقتصادي الألماني، يواكيم كيلمنت، الذي ابتكر نموذجاً تنبّئياً قبل 12 عاماً، لمعرفة الفائز بلقب بطولة كأس العالم، التي نجحت معه في ثلاث مناسبات متتالية أعوام 2014، 2018 و2022، لكنه يواجه صعوبة في مونديال 2026.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الثلاثاء، أن الخبير الاقتصادي الألماني، يواكيم كيلمنت، توقع عدم قدرة منتخب البرازيل على التفوق في المواجهة ضد اليابان، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، لكن كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قلبت النتيجة، وحسمت الأمور لمصلحتها بنتيجة هدفين مقابل هدف، الأمر الذي دفع نيمار إلى كتابة رسالة مباشرة في حسابه على منصة "إكس"، جاء فيها: "السيد يواكيم كليمنت، حاول مجددًا في كأس العالم القادمة".

لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، بعدما عاد نيمار دا سيلفا مرة أخرى، إلى توجيه رسالة مباشرة إلى الخبير الاقتصادي الألماني، يواكيم كيلمنت، الذي توقع فوز منتخب هولندا بلقب بطولة كأس العالم 2026، وعدم قدرة المغرب على تخطي عقبة "الطواحين"، ليكتب مهاجم البرازيل رسالته الثانية، التي جاء فيها: "أخطأت مجدداً"، مع إضافة رموز تعبيرية ضاحكة.

Errou de novo 😂😂😂😂 — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2026

وكان يواكيم كليمنت قد اعترف بنفسه بشكوكه حول توقعاته لعام 2026، والتي استندت إلى عدة عوامل مثل "ثروة الدولة، وبنيتها التحتية الرياضية والاقتصادية، وحجم سكانها، وأهمية كرة القدم في المجتمع، وتصنيفها العالمي"، مُضيفاً: "ربما، حتى دون وعي، اخترت هذا السيناريو غير المحتمل هذه المرة لأثبت لنفسي أنني سأكون مخطئًا في النهاية".