نيمار يريد العودة إلى أحد أندية أوروبا بسبب مونديال 2026

- نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي، يسعى للعودة إلى أوروبا لضمان مكانه في تشكيلة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026، ويعتبر عرض نابولي الإيطالي خياراً محتملاً له. - رغم نفي إنتر ميلان لاهتمامه بنيمار، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً يركز على العودة إلى أوروبا لتعزيز فرصه في المشاركة الدولية وزيادة عقود الرعاية. - عودة نيمار إلى أوروبا تعني تسليط الأضواء عليه مجدداً، مما قد يجبر مدرب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، على متابعته عن كثب.

وضع نجم نادي سانتوس البرازيلي، نيمار دا سيلفا (33 عاماً)، هدفاً جديداً في مسيرته الاحترافية، يتمثل بالعودة إلى أحد الفرق الأوروبية، حتى يتمكن من ضمان أحد المقاعد في تشكيلة مدرب منتخب بلاده، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كي يستطيع اللعب في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن نيمار يدرس بالفعل عرض نادي نابولي الإيطالي، إذ يستطيع مغادرة سانتوس في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، لأن صاحب الـ33 عاماً يرفض فكرة عدم مشاركته مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى أن عودته مرة أخرى إلى أوروبا تعني حصوله على المزيد من عقود الرعاية، وتسليط الضوء على ناديه الجديد، الذي سيحصد الأرباح المالية.

وأوضحت أن عدداً من وسائل الإعلام العالمية ربط نيمار مع نادي إنتر ميلان، لكن إدارة الفريق الإيطالي نفت تلك الأخبار رسمياً، وأكدت أنها لن تتعاقد مع المهاجم البرازيلي، لأنها لا تحتاجه، لكن صاحب الـ 33 عاماً يرغب في العودة إلى أوروبا، ولديه عرض وحيد فقط، من قِبل نابولي، وجميع المؤشرات تكشف عن احتمال حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن نيمار لا يهمه الحصول على أرباح مالية من راتبه مع نابولي، بقدر ما تعني عودته إلى أوروبا الكثير، إذ سيحصل على شركات راعية جديدة، لكونه سيلعب في إيطاليا، بالإضافة إلى أن الفريق المنافس في "الكالتشيو" ودوري الأبطال سيجعله تحت دائرة الأضواء مرة أخرى، ما سيجبر مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، على إرسال كشاف خاص، لمتابعة صاحب الـ 33 عاماً، الذي أعلن مراراً، خلال الفترة الماضية، رغبته في اللعب بمونديال 2026.