نيمار يرفض العودة إلى أوروبا ويختار حلم المونديال

بدأ مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور (33 عاماً) يتضح شيئاً فشيئاً، إذ يرفض العودة إلى أوروبا، فيما يواصل فريقه سانتوس تمسكه بآمال تجديد عقد نجمه الأبرز الذي يقترب من نهايته، حتى موعد إقامة نهائيات كأس العالم 2026، وهو الهدف الذي وُضع منذ عودته إلى النادي مطلع هذا العام، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق في صراعه من أجل البقاء بدوري الأضواء.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الجمعة، أن نيمار لن يعود إلى أوروبا، رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يرى بعض المقربين من نجم باريس سان جيرمان السابق أن البقاء في البرازيل هو الخيار الأفضل، استعداداً للمشاركة مع منتخب السامبا في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، خاصة أن اللاعب يضع أمامه هدفاً وحيداً، يتمثل في العودة إلى القمة بقميص بلاده.

وكان نيمار قد قرر خوض مغامرة جديدة بالعودة إلى بلده البرازيل لاستعادة لياقته ومستواه، من خلال اللعب مع ناديه الأول سانتوس، ولكن المهمة لم تكن سهلة، فمنذ بداية الموسم، ما زال النجم البرازيلي يكافح لاستعادة كامل جاهزيته، بعدما سجل ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة، فيما لا يزال يعاني إصابة في الفخذ منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ومع اقتراب موعد عودته للمنافسات خلال الأيام المقبلة، يضع نيمار نصب عينيه هدف المشاركة في المونديال.

ويرى مسؤولو نادي سانتوس أن ضمان بقاء الفريق مع الكبار هو الخطوة الأولى، قبل أي حديث عن المستقبل، فسانتوس يحتل حالياً المركز الـ16، أي على حافة مراكز الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط، لكن الثقة بين الطرفين عالية جداً، ما يجعل التجديد مجرد مسألة وقت لا أكثر، وقال رئيس نادي سانتوس مارسيلو تيكسييرا في هذا الصدد: "من المحتمل أن يبقى نيمار، المشروع لم يكن محدداً بستة أشهر فقط، بل كان دائماً يركز على كأس العالم، سواء مع سانتوس أو مع البرازيل، سنقيّم الوضع المالي وحالة اللاعب البدنية".

ومن المنتظر أن يمدّد نيمار عقده مع سانتوس للفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني المقبل وحتى انطلاق كأس العالم 2026، في خطوة تجسّد حلم النجم البرازيلي بالوصول إلى المونديال بقميص بلاده، ويمثل هذا العقد المرتقب المرحلة الأخيرة في مسيرة نيمار الدولية تحت قيادة مدرب منتخب "السيليساو" الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع الإشارة إلى أن صاحب الـ33 عاماً لم يرتدِ قميص "السامبا" منذ أكثر من عامين، وتحديداً منذ الإصابة المأساوية التي غيّرت مسار مسيرته، إذ كانت آخر مشاركاته يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أمام الأوروغواي، حين تعرّض لإصابة قوية بتمزّق في الرباط الصليبي، ومنذ ذلك الحين، عانى النجم المخضرم سلسلة من الإصابات المتكرّرة حالت دون عودته الدولية.