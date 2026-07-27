نيمار يرد على رواية الصحافة: أنتم لا تعرفون ما هي كرة القدم

- نفى نيمار دا سيلفا بشدة الشائعات حول مشادة مع لاعبين شباب في فريقه سانتوس، مؤكدًا أن هذه التقارير مغرضة وكاذبة، وأن التوترات في غرفة الملابس أمر طبيعي في كرة القدم. - جاءت تصريحات نيمار بعد تقارير شبكة "غلوبو" عن مشادة بينه وبين لاعبين شباب خلال مباراة سانتوس ضد تشابيكوينسي، خاصة بعد خيبة أمله في كأس العالم 2026. - رغم عدم جاهزيته الكاملة للمونديال، أثبت نيمار جدارته مع سانتوس بتسجيله هدفين في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

عبّر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 عاماً) عن استيائه الشديد من التقارير التي تحدّثت عن نشوب مشادة بينه وبين مجموعة من اللاعبين الشباب في استراحة ما بين الشوطين خلال مباراة فريقه سانتوس أمام تشابيكوينسي السبت الماضي بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

وقال نيمار في رسالة فيديو الأحد عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي: "الحديث عن وجود توترات داخل غرفة الملابس ليس سوى معلومات مغرضة وكاذبة. إذا كان عليّ توجيه اللوم لأي شخص داخل غرفة الملابس، أياً كان هذا الشخص، فهذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، وهو طبيعي أيضاً في أي فريق يسعى لتحقيق الفوز، أنتم الذين تكتبون هذه المقالات المغرضة والكاذبة لا تعرفون شيئاً عن ذلك، ولا تعرفون ما هي كرة القدم".

وكانت شبكة "غلوبو" البرازيلية قد ذكرت أن مشادة وقعت بين نيمار وعدد من اللاعبين الشباب بين شوطي المباراة، ليخرج الهداف التاريخي للمنتخب للردّ بقوة خاصة أنّه عانى خلال الفترة الماضية بعد خروج بلاده من كأس العالم 2026 على يد النرويج، والتي شهدت تسجيله هدف تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة من علامة الجزاء.

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ولم يكن نيمار جاهزاً بشكلٍ تام للظهور أساسياً في المونديال بتشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه وبعد نهاية المونديال وضع بصمته سريعاً مع سانتوس، إذ استطاع لاعب برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والهلال السعودي سابقاً، تسجيل هدفَين خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.