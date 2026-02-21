نيمار يراوغ أنشيلوتي قبل مونديال 2026 بلعبة "الاعتزال"

- نيمار، نجم سانتوس البرازيلي، يسعى لضمان مكان في تشكيلة البرازيل الأساسية لكأس العالم 2026، رغم تحديات الإصابة وتأخره في العودة للملاعب. - في تصريحاته، أشار نيمار إلى أن هذا العام هو الأهم في مسيرته، معبراً عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، ومؤكداً على رغبته في استعادة لياقته والمشاركة في كأس العالم القادمة. - تصريحات نيمار تُعتبر رسالة غير مباشرة للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي أكد أن الباب مفتوح لكل لاعب يثبت جدارته في الموسم الحالي.

بدأ نجم نادي سانتوس البرازيلي نيمار (34 عاماً) بمراوغة مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل ضمان أحد المقاعد في التشكيلة الأساسية، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، عن نيمار قوله: "أردت العودة إلى اللعب بكامل طاقتي هذا الموسم، وهذا سبب تأخري عن خوض عدد من المواجهات، وأعلم أن الكثير يتحدثون عني بكلام فارغ ولا يعرفون حقيقة ما ألاقيه يومياً، لكن عليّ تحمل كل شيء، لكن لا أعرف ما سيحدث معي من الآن فصاعداً، وربما يأتي شهر ديسمبر القادم، وأنا أوجه رسالة الوادع للجميع، وأعلن اعتزالي وإنهاء مسيرتي".

وتابع نيمار ذاكراً "بالنسبة لي، فإنني أعتبر أن هذا العام هو الأهم في مسيرته الاحترافية، والشكر لجميع من قام بدعمي خلال فترة غيابي عن الملاعب، بسبب معاناتي من الإصابة، وعليّ الآن محاولة استعادة كامل لياقتي البدنية، والمثابرة بشكل يومي، حتى أصل إلى ذروة أدائي، وأتمنى أن أشارك في كأس العالم القادمة، لأنها ستكون الأخيرة بالنسبة لي".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن تصريحات نيمار الأخيرة تعني أنه يوجه رسالة مباشرة إلى مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يطلب فيها بشكل غير مُباشر وضع اسمه ضمن القائمة، التي ستكون في التشكيلة الأساسية في بطولة كأس العالم 2026 القادمة، لكن صاحب 34 عاماً يُدرك جيداً أن مثل هذه التصريحات لا يُمكن أن تخدع المدير الفني الذي صرح في وقت سابق أمام وسائل الإعلام بأن كل الباب مفتوح أمام كُل لاعب يستحق الوجود داخل المنتخب الأول، في حال كان موسمه أكثر من مميز مع ناديه.