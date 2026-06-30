نيمار يدخل على خط توقعات الخبير الألماني بعد تنبؤه بخروج البرازيل

- سخر نيمار دا سيلفا من توقعات عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت، الذي تنبأ بخروج البرازيل من كأس العالم 2026 على يد اليابان، بعد فوز البرازيل 2-1 في الدور الثاني. - افتتحت اليابان التسجيل عبر كايشو سانو، لكن البرازيل قلبت النتيجة بهدفين من كاسيميرو ومارتينيلي، لتتأهل إلى دور الـ16 وتنتظر مواجهة النرويج أو ساحل العاج. - اكتسب كليمنت شهرة بتوقعاته الدقيقة لأبطال كأس العالم منذ 2014، مستخدمًا نموذجًا رياضيًا يعتمد على عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم السكان.

سخر النجم البرازيلي المحضرم، نيمار دا سيلفا، من عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت، بعدما تنبأ بخروج البرازيل من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم على يد اليابان من دور الـ32، وذلك بعدما توقع بدقة فوز جميع أبطال كأس العالم منذ عام 2014، أي يوم حققت ألمانيا اللقب على الأرجنتين، ثم فرنسا أمام كرواتيا في 2018، والتانغو على حساب الديوك في 2022 بقطر.

وبعد فوز البرازيل المثير على اليابان، يوم الاثنين، بنتيجة 2-1، في الدور الثاني من كأس العالم المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تفاعل نيمار عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ ساخر من الخبير الألماني الذي تنبأ بخروج السيليساو، وقال: "السيد يواكيم كليمنت.. أرجوك حاول مجدداً في كأس العالم القادمة".

وفي هيوستن كانت اليابان قد افتتحت باب التسجيل بهدف سجله كايشو سانو في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني، تمكّنت البرازيل من قلب الطاولة بهدفين سجلهما كاسيميرو ومارتينيلي، بعدما جاء الهدف الثاني في آخر أنفاس المواجهة ليعبر السيليساو إلى دور الـ16 ويترقب هوية خصمه الذي لم يُحدد بعد بين النرويج وساحل العاج.

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واكتسب الخبير الألماني يواكيم كليمنت شهرة واسعة بعد تطويره منهجيةً لتوقعاته، حيث يعتمد نموذجه الرياضي على عدة عوامل، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم السكان، ودرجة الحرارة، ويستخدم النظام متغيرات "غير متوقعة" في عالم كرة القدم لحساب احتمالات فوز فريق معين باللقب، وتتوقع المقالة العلمية، المنشورة في التاسع من إبريل/ نيسان، فوز هولندا باللقب على حساب البرتغال، رغم استحالة ذهاب الفريقين إلى النهائي معاً، بحُكم أن مسارهما واحد وقد يلتقيان فقط بشرط بلوغهما نصف النهائي.