نيمار يدخل حسابات أنشيلوتي قبل كأس العالم

- أُدرج اسم نيمار دا سيلفا في القائمة الأولية لمنتخب البرازيل استعداداً لكأس العالم 2026، مما أثار الجدل حول عودته الدولية بعد غياب طويل بسبب الإصابات. - تضم القائمة الأولية 55 لاعباً، وسيتم تقليصها إلى 26 لاعباً، مع متابعة مستمرة لحالة نيمار البدنية من قبل الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي. - إدراج نيمار لا يضمن مشاركته النهائية، حيث يعتمد القرار على تطور حالته البدنية، وسط دعم من ليونيل ميسي الذي أشاد بأهمية نيمار للبرازيل وكرة القدم.

كشفت صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية، اليوم السبت، أنّ اسم النجم نيمار دا سيلفا أُدرج ضمن القائمة الأولية لـمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، استعداداً لبطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، في خطوة أعادت الجدل حول إمكانية عودته إلى الواجهة الدولية بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.

وبحسب التقرير، تضم القائمة الأولية 55 لاعباً، على أن يتم تقليصها لاحقاً إلى 26 اسماً فقط قبل انطلاق البطولة، فيما يبقى وجود نيمار مرتبطاً بمدى جاهزيته البدنية خلال المرحلة المقبلة، حيث يخضع مهاجم نادي سانتوس البرازيلي لمتابعة مستمرة من الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي لم يوجه إليه استدعاءً رسمياً حتى الآن منذ توليه تدريب المنتخب البرازيلي.

وأشار التقرير إلى أن القائمة الأولية لا تزال مفتوحة على عدة تغييرات بسبب الإصابات والحالة البدنية لبعض اللاعبين، ومن بينهم الموهبة الشابة إستيفاو ويليان، الذي يواصل التعافي، في حين تأكد غياب كل من إيدير ميليتاو ورودريغو عن الحسابات الحالية.

وأوردت الصحيفة أنّ إدراج اسم نيمار في القائمة لا يعني ضمان مشاركته النهائية في كأس العالم، إذ سيعتمد القرار بشكل كامل على تطور حالته البدنية وقدرته على استعادة جاهزيته خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع داخل البرازيل بشأن مستقبل قائد المنتخب السابق قبل البطولة العالمية المقبلة.

وكان نيمار قد تلقى دعماً في الساعات القليلة الماضية من قبل زميله السابق في برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وصديقه المقرّب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قال في تصريحات لبرنامج "لو ديل بويو" الذي يُذاع على "يوتيوب": "نريد أن يكون أفضل اللاعبين موجودين (في كأس العالم)، ونيمار بغض النظر عن مستواه، سيكون دائماً واحداً منهم، سيكون من الرائع رؤيته في كأس العالم بفضل ما يمثله للبرازيل ولكرة القدم".