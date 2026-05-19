نيمار يحتفل بالدموع بعد ضمان مشاركته في كأس العالم

19 مايو 2026
نيمار خلال مباراة سانتوس وكوريتيبا، 17 سبتمبر 2026 (برونو إسكولاستيكو/Getty)
سيشارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 عاماً) رسمياً في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل، بعد أن جرى استدعاؤه من قبل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضمن القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً. 

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، فقد احتفل نيمار بالخبر مباشرة، عبر بث حي عبر منصة يوتيوب، بحضور صديقه كريس غيديس (صانع محتوى ورائد أعمال برازيلي)، حيث بدا متأثراً بشكل واضح، وعبّر عن فرحته الكبيرة بعد فترة طويلة من الغياب. وخلال البث، لم يتمالك نيمار مشاعره، إذ قال بصوت عالٍ: "أنا هنا! أنا هنا!"، قبل أن يعانق صديقه في لحظة احتفالية مؤثرة عكست حجم سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

احتفال بانضمام نيمار لقائمة البرازيل في متحف الغد، 18 مايو 2026 (ماورو بيمينتيل/Getty)
أنشيلوتي يمنح نيمار فرصة الرقصة الأخيرة بدعوة لكأس العالم 2026

وتأتي هذه التطورات بعد غياب نيمار عن قائمة "السيليساو" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما جعل استدعاءه الحالي حدثاً بارزاً في مسيرته الدولية، خاصة أنه كان قد عبّر في الأيام الأخيرة عن رغبته الكبيرة في المشاركة بمونديال 2026 رغم كل الظروف. في المقابل، شدد المدرب كارلو أنشيلوتي على أن مكان نيمار في التشكيلة لن يكون مضموناً بشكل تلقائي، مؤكداً أنه سيعامل مثل بقية اللاعبين دون استثناء، حيث قال: "سيلعب إذا استحقّ اللعب. لا أريد نجوماً"، في رسالة واضحة حول معايير الاختيار داخل المنتخب البرازيلي.

