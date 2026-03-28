نيمار يتخذ قراراً غريباً مع سانتوس من أجل مونديال 2026

- نيمار دا سيلفا يثير الجدل بقراره اللعب فقط في ملعب "فيلا بلميرو" لتجنب الإصابات، بهدف المشاركة في مونديال 2026 مع منتخب البرازيل. - صحيفة غلوبو تشير إلى أن نيمار يتجنب الملاعب ذات العشب الاصطناعي للتحكم في الأحمال البدنية، مما أثر على غيابه عن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي. - المقربون من نيمار يرون أن الهزيمة أمام فرنسا قد تزيد من فرصه في مونديال 2026، بشرط تجنب الإصابات واللعب بانتظام مع سانتوس.

أثار نجم نادي سانتوس البرازيلي، نيمار دا سيلفا (34 عاماً)، الجدل بين جماهيره الرياضية في البرازيل، بعدما قرر الاكتفاء بخوض المواجهات، التي تقام على ملعب فريقه "فيلا بلميرو"، متجنباً المشاركة في المباريات خارج الديار، لأنه لا يريد المخاطرة بعودة الإصابة إليه، بسبب رغبته الكبيرة في اللعب مع منتخب البرازيل في مونديال 2026.

وذكرت صحيفة غلوبو البرازيلية، السبت، أن نيمار لا يريد اللعب خارج ملعب سانتوس، التي تكون في أغلبها ذات عشب اصطناعي، لأنه يرغب في التحكم في الأحمال البدنية، وعودة شبح الإصابات، التي يعانيها منذ العام الماضي، وجعلته يغيب عن التشكيلة الأساسية، التي أعلنها مدرب منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وأوضحت أن نيمار يعلم بشكل جيد، أن الفترة القادمة ستكون حاسمة في مستقبله الدولي، ومشاركته مع ناديه بانتظام وتجنب الإصابات، تعني بالضرورة ظهور اسمه في التشكيلة الأساسية، لمنتخب البرازيل، التي ستشارك في منافسات بطولة كأس العالم، التي ستقام في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتابعت أن المقربين من نيمار اعتبروا أن الهزيمة في المواجهة الودية أمام فرنسا، بهدفين مقابل لا شيء، في فترة التوقف الدولي، ستزيد من فرصة وجوده في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي، التي سيعتمد فيها على نجم سانتوس في مونديال 2026، لكن الخوف الكبير، هو عودة تعرضه للإصابة وانتكاسة جديدة قبل كأس العالم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نيمار دا سيلفا، يعلم أن سبب عدم توجيه الدعوة ليكون ضمن القائمة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي في فترة التوقف الدولي الحالي، يعود إلى عدم جاهزيته البدنية، وعودته إلى اللعب بانتظام مع نادي سانتوس في المواجهات القادمة، وعدم تعرضه لأي انتكاسة ستزيد من فرصه في الظهور في المونديال القادم.