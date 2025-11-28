نيمار يتحدى الإصابة من أجل إنقاذ سانتوس

- نيمار جونيور يثير الجدل بعودته للتدريبات مع سانتوس رغم إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي، متجاهلاً توصيات الأطباء بالراحة والجراحة، في محاولة لإنقاذ فريقه من الهبوط. - يشارك نيمار في التدريبات بحذر، مرتدياً دعامة للركبة، وسط قلق الجهاز الطبي الذي يؤكد حاجته لتدخل جراحي وعلاج طويل، بينما يخضع لاختبارات طبية لتقييم حالته قبل مواجهة سبورت ريسيفي. - يعوّل سانتوس على خبرة نيمار وتأثيره المعنوي في المباريات المتبقية، حيث يترقب الجمهور قراره النهائي بشأن المشاركة في هذه المرحلة الحاسمة.

أثار المهاجم البرازيلي نيمار جونيور (33 عاماً)، حالة من الجدل في البرازيل بعد اتخاذه قراراً مفاجئاً بالعودة إلى التدريبات الجماعية مع نادي سانتوس، رغم إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى وتوصيات الأطباء بالراحة التامة وإجراء عملية. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للغاية، إذ يقف النادي في المركز السابع عشر في الدوري البرازيلي برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهبوط قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم.

ويواصل المهاجم البرازيلي نيمار جونيور كسر القواعد الطبية سعياً وراء هدف واحد: إنقاذ فريقه الأم من الهبوط إلى الدرجة الثانية، بحسب ما نقلته شبكة غلوبو البرازيلية أمس الخميس. وقد ظهر اللاعب للمرة الأولى منذ إصابته في تدريبات الفريق يوم الأربعاء، إذ شارك في جزء من الحصة الجماعية في مركز التدريب، مرتدياً دعامة لحماية ركبته ومتجنباً أي احتكاك مباشر قد يفاقم الإصابة. ويأتي قرار نيمار وسط قلق الجهاز الطبي، الذي أكد أن حالته تستدعي تدخلاً جراحياً وفترة علاج طويلة تمتد لأسابيع.

ويحاول النادي البرازيلي سانتوس التعامل بحذر مع رغبة القائد في العودة السريعة، إذ يخضع نجم برشلونة السابق لاختبارات طبية بعد كل حصة تدريبية لتقييم وضع ركبته وتحديد إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام نادي سبورت ريسيفي، متذيل الترتيب والهابط رسمياً. ويطمح نيمار لخوض هذا اللقاء الحاسم رغم المخاطر المحيطة به، خاصة أن الفريق لا يملك هامشاً كبيراً للتعثر في الجولات الأخيرة من الدوري.

ويُذكر أن إصابة اللاعب جاءت خلال مواجهة سابقة، بعدما شعر بآلام حادة تأكد لاحقاً أنها ناتجة عن تمزق في الغضروف الداخلي. ويترقب جمهور نادي سانتوس القرار النهائي بشأن إمكانية مشاركة نجمه الأول في المباريات الثلاث المتبقية، إذ يعوّل النادي بشكل كبير على خبرته وتأثيره المعنوي داخل غرفة الملابس، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.