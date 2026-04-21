نيمار وسط الجدل... انتقادات جماهيرية وتشكيك ورسالة من رئيس البرازيل

يعيش اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا (34 عاماً)، وضعاً صعباً على المستوى الرياضي، في ظل تراجع نتائجه وتوالي الانتقادات، إضافة إلى أزمات أخرى أثارت جدلاً واسعاً في الإعلام ومواقع التواصل، ما جعله في قلب العاصفة خلال الأسابيع الماضية.

وتصاعد الجدل حول نيمار بعد مباراة فريقه سانتوس أمام فلومينينسي مساء الأحد، التي انتهت بخسارة الأول بنتيجة 2-3، في لقاء شهد توتراً كبيراً داخل الملعب وخارجه، وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، أمس الاثنين، فإن نيمار توجه إلى نفق غرف الملابس عقب نهاية المباراة وسط موجة من الاستهجان من المدرجات؛ حيث اعتقد بعض المشجعين أنه قام بحركة وُصفت بأنها تجاهل أو استفزاز للجماهير، عبر تغطية أذنيه أثناء سماع صفارات الاستهجان.

ولم يتأخر النجم البرازيلي في الرد على الجدل؛ حيث نشر توضيحاً عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكداً أنه لم يقصد ما جرى تداوله، وأن ما حدث فُسّر بشكل خاطئ، معبراً عن استيائه من حجم الانتقادات التي يتعرض لها. وفي رد أكثر حدة، هاجم نيمار أحد الحسابات الإعلامية التي اتهمته بتجاهل الجماهير؛ ما زاد من حدة الجدل حول تصرفه، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة عليه خلال الفترة الأخيرة.

انتقادات من روماريو إلى نيمار

يُعد ملف نيمار من أكثر القضايا إثارة للجدل في البرازيل حالياً، خاصة مع النقاش الدائر حول إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أو ما إذا كان هناك لاعبون آخرون يستحقون مكانه في المنتخب. ورغم مشاركاته مع نادي سانتوس في الدوري البرازيلي؛ حيث يظهر أحياناً بمستوى جيد، فإن مستقبله الدولي لا يزال محل نقاش واسع؛ خصوصاً بعد غيابه عن قائمة المنتخب الأخيرة في شهر مارس/آذار الماضي.

وفي السياق، عبّر أسطورة الكرة البرازيلية روماريو عن رأي مثير للجدل، مؤكداً أن نيمار الحالي لم يعد اللاعب الذي كان يحظى بثقة الجميع في السابق، مشيراً إلى أن كثرة الإصابات أثرت بشكل كبير في استمراريته ومستواه. وقال روماريو في تصريحات لبرنامج تيليفوت الفرنسي، إن لاعب باريس سان جيرمان السابق فقد جزءاً من ثباته البدني، وهو ما جعله يغيب عن عدد كبير من المباريات، مضيفاً أنه في حال تمكن من استعادة مستواه المعهود، فقد تعود صورة المنتخب البرازيلي بشكل مختلف تماماً. ويستمر الجدل في البرازيل حول مستقبل نيمار مع "السيليساو"، بين من يرى أنه لا يزال قادراً على صناعة الفارق، ومن يعتبر أن مرحلة الاعتماد عليه قد تراجعت لصالح أسماء جديدة.

من جهته، أكد رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (80 عاماً) في تصريحات سابقة، أن نيمار يمتلك القدرة على قيادة "السيليساو" للفوز باللقب السادس، لكنه بحاجة إلى أن يكون لائقاً بدنياً. وكشف لولا في مقابلة مع قناة "TV 247" البرازيلية، أنه ناقش وضع نيمار مع المدرب الإيطالي. وبين الرئيس وهو يضحك: "تحدثت مع أنشيلوتي وسألني: هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟ فأجبته: إذا كان جاهزاً بدنياً، فهو يملك المستوى لذلك".