نيمار والمشاركة في المونديال مع البرازيل: شروط خاصة وقيود صارمة

كشفت تقارير صحافية برازيلية أن نجم منتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار دا سيلفا (34 عاماً)، وافق على مجموعة من الشروط التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل استدعائه إلى قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة غلوبو البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن أنشيلوتي عقد اجتماعاً مع اللاعب ومسؤولي الجهاز الفني، وجرى خلاله الاتفاق على وضع قيود فنية وسلوكية قبل عودته إلى المنتخب. وبحسب المصدر نفسه، فإن من أبرز هذه الشروط عدم ضمان مشاركة نيمار أساسياً، حيث أبلغ المدرب الإيطالي اللاعب بأنه لا يوجد له مكان ثابت في التشكيلة الأساسية، وأن الجميع سيخضع لمبدأ التنافس دون استثناءات.

كما تقرر أيضاً عدم منحه شارة القيادة، رغم خبرته الكبيرة ومكانته داخل المنتخب، في إطار سياسة تهدف إلى توزيع الأدوار داخل المجموعة دون منح امتيازات فردية. وأضافت الصحيفة أن الشروط شملت أيضاً جوانب سلوكية خارج الملعب، من بينها الالتزام بالهدوء وتقليل النشاط الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة البطولة، مع التركيز الكامل على الجوانب الرياضية.

وأفادت بأنّ نيمار وافق على هذه الشروط، وأبدى استعداده للالتزام بها، رغبةً في العودة إلى المشاركة مع المنتخب البرازيلي في ما قد يكون آخر ظهور له في كأس العالم. وعاد نيمار لقائمة منتخب البرازيل، بعد غياب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما جعل استدعاءه الحالي حدثاً بارزاً في مسيرته الدولية، لا سيما أنه كان قد عبّر في الأيام الأخيرة عن رغبته الكبيرة في المشاركة بمونديال 2026 رغم كل الظروف.