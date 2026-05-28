نيمار مهدد بالغياب عن مواجهة المغرب.. والبرازيل تترقب القرار الحاسم

بدأ منتخب البرازيل استعداداته لكأس العالم 2026، وسط حالة من القلق حول الوضع البدني لنجم الفريق نيمار (34 عاماً)، بعد خضوعه لفحوص طبية دقيقة في الساعات الماضية. وشهد اليوم الأول من التحضيرات في مركز غرانجا كومياري غياب نيمار عن الحصة التدريبية، بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال مشاركته الأخيرة مع ناديه سانتوس، ما دفع الجهاز الطبي إلى إخضاعه لسلسلة من الفحوصات الإضافية.

وبحسب تقرير موقع "غلوبو إسبورتي" البرازيلي، اليوم الخميس، فإن اللاعب خضع لفحوص في إحدى العيادات الطبية حتى ساعات متأخرة من الليل، بحضور الطبيب رودريغو لاسمار، وعدد من أعضاء الطاقم الفني والطبي، وسط حالة من القلق بشأن تطور إصابته. وأشار المصدر إلى أن نيمار أبدى قلقه بعد عودته إلى معسكر المنتخب في تيريسوبوليس، في وقت يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى حسم موقفه الطبي بشكل عاجل، قبل انطلاق المباريات الودية.

وبيّن التقرير أن إصابة اللاعب قد تحرمه بشكل شبه مؤكد من المشاركة في المباراة الودية الأولى أمام بنما، المقررة يوم الأحد القادم، إضافة إلى مواجهة مصر في السادس من يونيو/حزيران. كما كشفت مصادر إعلامية عن وجود تباين في وجهات النظر بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي سانتوس، بشأن حالة اللاعب وقت إعلان القائمة النهائية، حيث أكد النادي أنه لم يكن يعاني من إصابة خطيرة.

وبحسب لوائح كأس العالم، فإن الاتحادات مطالبة بتسليم القوائم النهائية قبل الأول من يونيو/حزيران المقبل، مع إمكانية استبدال اللاعبين المصابين قبل 24 ساعة من أول مباراة رسمية، في حال ثبوت الإصابة. ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في المونديال يوم 14 يونيو أمام منتخب المغرب، وسط ترقب كبير لمصير نيمار، الذي يمثل أحد أبرز عناصر الفريق، في ظل انتظار الشارع البرازيلي تطورات حالته قبل انطلاق البطولة.