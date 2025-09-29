نيمار سيتأخر في العودة إلى الملاعب بسبب عدم التعافي الكامل

- تأخر عودة نيمار إلى الملاعب حتى نوفمبر بسبب إصابة في الفخذ، مما يؤثر على جاهزيته مع سانتوس ومنتخب البرازيل بقيادة أنشيلوتي. - رئيس نادي سانتوس، مارسيلو تيكسيرا، أكد أن نيمار سيعود في المراحل الأخيرة من الدوري المحلي، حيث يصارع الفريق لتجنب الهبوط. - منذ عودته إلى سانتوس بعد تجربة غير ناجحة في السعودية، عانى نيمار من إصابات متكررة، مما أثر على مشاركاته مع النادي والمنتخب.

ستتأخر عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (33 سنة) إلى الملاعب مع فريقه سانتوس بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي كان تعرض لها قبل حوالى أسبوعين، الأمر الذي سيؤثر سلباً على جهوزيته فنياً وذهنياً، وأيضاً حضوره مع منتخب البرازيل بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشف رئيس نادي سانتوس البرازيلي، مارسيلو تيكسيرا، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، عن تأخر عودة نيمار إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ووفقاً لتقديرات الطاقم الطبي سيكون نيمار قادراً على العودة من أجل مساعدة الفريق اعتباراً من شهر نوفمبر، أي سيلتحق بنادي سانتوس في المراحل الأخيرة من بطولة الدوري المحلي، الذي يختتم في السادس والسابع من شهر ديسمبر/ كانون الأول ويُصارع فيه الفريق من أجل البقاء بين الكبار وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية. ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة تأهيل صاحب الـ33 سنة، الذي تعرض في منتصف الشهر الحالي لإصابة في الفخذ خلال التمارين، ستة أسابيع وفق ما أفاد الطاقم الطبي.

ومنذ عودته إلى فريق بداياته، سانتوس، بداية العام الحالي بعد تجربة فاشلة في الدوري السعودي، عانى نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق من إصابات عدة حرمته من اللعب بشكل منتظم وخاض بالمجمل 21 مباراة فقط، مسجلاً فيها ستة أهداف. وأدت كثرة الإصابات التي أثرت كثيراً على مشواره مع الهلال السعودي إلى غياب نيمار عن المنتخب لقرابة عامين، وتحديداً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حين أصيب بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة ضد أوروغواي في مونتيفيديو. وتعرض نيمار لهذه الإصابة قبل شهرين من وصوله إلى السعودية للتوقيع مع الهلال، ما أبعده عن الملاعب لمدة عام، مكتفياً بخوض سبع مباريات فقط مع فريقه الجديد، سجل خلالها هدفاً مع ثلاث تمريرات حاسمة.