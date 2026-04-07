نيمار خضع لعملية جراحية بـ"السر" لإقناع أنشيلوتي بضمه

أكد مدرب نادي سانتوس البرازيلي، كوكا (62 عاماً)، أنّ لاعبه نيمار (34 عاماً)، خضع لجراحة في الركبة خلال فترة التوقف الدولي الأخير، في محاولة لإقناع مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، بضمّه إلى تشكيلة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم 2026، إذ يفقد نيمار الأمل في المشاركة في الحدث المرتقب. فبعد استبعاده من قائمة أنشيلوتي الأخيرة وتصريحات المدرب الإيطالي، يحتاج لاعب سانتوس إلى استعادة لياقته البدنية الكاملة ليصبح لاعباً أساسياً في المنتخب البرازيلي الذي يسعى تدريجياً لبناء فريق أكثر تنافسية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الاثنين، أنّ لاعب الهلال السعودي وبرشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً، خضع لجراحة في الركبة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. وأكد كوكا أن لاعبه استغل هذه الفترة لإجراء العملية، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه الأولى في كوبا سود أمريكانا لإتاحة الوقت الكافي للتعافي وإكمال برنامج إعدادي مصغر لتسهيل عملية إعادة تأهيله، ولم تتسرّب معطيات عن العملية، إذ كان القرار سرياً، وظهر وكأنّ اللاعب قام بالعملية خلسة، بعيداً عن الإعلام.

ووفقاً لمدرب سانتوس، سيركز نيمار في تدريباته القادمة على تحسين سرعته وقوته وقدرته على التحمل. ويُعدّ هذا الإعداد البدني ضرورياً للاعب موهوب استثنائياً، ومصمّم على المشاركة في كأس العالم القادمة مهما كلف الأمر. وقبل أقل من شهرين على إعلان التشكيلة النهائية للمنتخب البرازيلي، لم يكن نيمار من بين اللاعبين المرشحين للمشاركة في البطولة. ورغم خروج لاعب ريال مدريد، رودريغو، من الحسابات بداعي الإصابة، إلّا أن المدرب الإيطالي تجاهل نيمار ولم يوجه له الدعوة.