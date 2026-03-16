نيمار خارج قائمة أنشيلوتي... هل تلاشى حلم المشاركة في كأس العالم؟

- تراجعت آمال نيمار في المشاركة بكأس العالم 2026 بعد استبعاده من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي للمباريات الودية ضد فرنسا وكرواتيا، بسبب عدم استعادته لياقته الكاملة بعد إصابته في الركبة. - أُدرج إندريك وإيغور تياغو في قائمة المنتخب البرازيلي لأول مرة، بينما يقود الهجوم رافينيا وفينيسيوس جونيور وجواو بيدرو، مع استبعاد لوكاس باكيتا. - أكد أنشيلوتي على أهمية الاستعداد الجيد لكأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين الذين يقدمون أداءً مميزًا في دورياتهم يستحقون الانضمام للمنتخب.

تراجعت آمال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المشاركة بكأس العالم 2026، بعد استبعاده مجدّداً من تشكيلة مدرب المنتخب الأول، الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمبارتَين الوديتَين القادمتَين في الولايات المتحدة، إذ سيلعب السيليساو أمام كلّ من فرنسا وكرواتيا يوم 26 مارس/ آذار في بوسطن و31 الشهر عينه في أورلاندو، في آخر اختبارين للفريق قبل أن يُعلن المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد عن قائمته النهائية للمونديال بتاريخ 18 مايو/ آيار.

ولم يلعب نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً، مع المنتخب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي في ركبته اليسرى، رغم أنّه أكد في أكثر من مناسبة رغبته في تمثيل السامبا مجدداً، وكان آخرها يوم الأحد الماضي بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة في مباراة التعادل 1-1 مع كورينثيانز، وهي المواجهة التي حضرها اثنان من مساعدي أنشيلوتي.

وفشل نيمار، البالغ من العمر 34 عاماً، في تقديم أداءٍ مميزٍ بعد غيابه عن المباراة السابقة منتصف الأسبوع التي حضرها أنشيلوتي من المدرجات، وقال كارلو اليوم الاثنين: "نيمار ليس في كامل لياقته، ولذلك فهو ليس ضمن القائمة. نيمار ليس في كامل إمكانياته. إذا استطاع استعادة كامل قدراته البدنية، فسيكون جاهزاً، بإمكان نيمار المشاركة في كأس العالم. عليه أن يواصل التدريب واللعب وإظهار مهاراته والحفاظ على لياقته البدنية".

وأُدرج اسم إندريك، الذي سجل ستة أهداف في 12 مباراة منذ انضمامه إلى ليون قادماً من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية، في قائمة أنشيلوتي للمرة الأولى منذ توليه تدريب الفريق في يونيو/ حزيران الماضي، في حين انضمّ إيغور تياغو، لاعب برينتفورد، إلى المنتخب البرازيلي للمرة الأولى، وهو ضمن قائمة الـ26 لاعباً، بعد أدائه المميز في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

ويقود هجوم البرازيل كلّ من مهاجم برشلونة، رافينيا، وجناح ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، إلى جانب المتألق مع نادي تشلسي جواو بيدرو، في الوقت الذي استُبعد فيه لاعب الوسط لوكاس باكيتا، بعدما انضم إلى فلامنغو قادماً من ويستهام يونايتد في يناير/ كانون الثاني، مع الإشارة إلى أنّ القائمة تضمّنت اسم لاعب الوسط المخضرم كاسيميرو، الذي يقدّم عروضاً استثنائية مع مانشستر يونايتد منذ وصول المدرب مايكل كاريك.

وختم أنشيلوتي مؤتمره بالقول: "نحن نستعد جيداً لكأس العالم هذه. نريد الوصول بأفضل حالة ممكنة من الناحية الفنية والبدنية والذهنية. هناك لاعبون يستحقون الحضور هنا لأنهم يقدمون أداءً جيداً في دورياتهم، كما هو الحال مع إندريك وريان ودانيلو".