نيمار بقميص البرازيل.. عودة إلى القمة بعد معاناة من الإصابات

- عاد نيمار دا سيلفا للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد غياب طويل بسبب إصابة عضلية، حيث دخل بديلاً في مباراة البرازيل ضد اسكتلندا، مساهماً في الفوز 3-0 من خلال توليه الكرات الثابتة والمشاركة في الهجمات. - عانى نيمار من إصابات متعددة منذ أكتوبر 2023، مما أثر على مشاركته مع المنتخب. بعد عودته مع الهلال السعودي، انضم إلى سانتوس البرازيلي، وأكد المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليه في المونديال. - شارك نيمار في أربع بطولات كأس عالم، مسجلاً ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة. رغم تألقه، حالت الإصابات دون تحقيق النجمة السادسة للبرازيل، وأشاد فينيسيوس جونيور بأهمية عودته للفريق.

شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أخيراً في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما دخل بديلاً قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة الثالثة في دور المجموعات، التي انتهت بفوز السامبا 3-0 على اسكتلندا، ليخوض بذلك أولى دقائقه بعد غياب طويل عن الملاعب.

ووصل نيمار إلى كأس العالم في حالة صعبة بسبب معاناته آثارَ إصابةٍ عضلية أبعدته عن مباراة التعادل الافتتاحية أمام المغرب، وكذلك عن الفوز على هايتي في المباراة الثانية مع الفريق بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي كان قد ضمّه إلى التشكيلة النهائية للمونديال بعد ترقبٍ طويل.

وتولى نيمار أمام اسكتلندا في الدقائق التي خاضها، مسؤولية الكرات الثابتة ومشاركة الهجمات، كما أتيحت له فرصة للتسجيل، إثر مراوغة داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة بقدمه اليمنى تصدّى لها الحارس أنغوس غان ببراعة ليحرمه من تدوين هدف في هذه النسخة الاستثنائية بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وتعود آخر مشاركة لنيمار مع منتخب البرازيل إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يوم تعرّض لإصابة في الركبة مع نهاية الشوط الأول أمام أوروغواي على استاد سنتيناريو في العاصمة مونتيفيديو، ليغيب على إثرها عن الملاعب لفترة طويلة بسبب قطعٍ في الرباط الصليبي، ويومها كان لاعباً في نادي الهلال السعودي، واستمرّ غيابه عن الملاعب حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ورغم عودته إلى الملاعب بقميص نادي الهلال، عانى نيمار مشكلات بدنية وإصابة عضلية، ليبتعد مجدداً عن الملاعب قبل توقيعه بشكلٍ مفاجئ مع نادي سانتوس البرازيلي، لكن هذه الفترة لم تكن جيدة بالنسبة له البتة بسبب كثرة الغياب عن الملاعب بسبب عدم الجاهزية، ليبقى مستقبل مشاركته في المونديال معلقاً حتى لحظة إعلان أنشيلوتي الاعتماد عليه، وهو ما أفرح شريحة كبيرة من مشجعي السامبا نظراً إلى قيمة الهداف التاريخي للمنتخب (79) بعدما تجاوز الملك بيليه (77).

شارك نيمار في 4 بطولات كأس عالم حتى اللحظة سجل خلالها ثمانية أهداف و4 تمريرات حاسمة، وكانت بداية رحلته في نسخة 2014 التي جرت في البرازيل، لكنه اضطر إلى الغياب عن المواجهة التي خسرها منتخب السامبا أمام ألمانيا في نصف النهائي بنتيجة 1-7 بسبب الإصابة في إحدى فقرات العمود الفقري، في ربع النهائي أمام كولومبيا، بعد تدخلٍ عنيف من قبل اللاعب خوان كاميلو زونيغا.

وفي كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، شارك نيمار في خمس مباريات وسجل هدفين ومثلهما على مستوى الصناعة، لكن السيليساو غادر المسابقة من ربع النهائي أمام بلجيكا بعد تألق الحارس تيبو كورتوا، ليتأجل حلم النجمة السادسة إلى مونديال قطر 2022، لكن الرياح لم تسر كما اشتهت سفن نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقاً، بعدما اكتفى بخوض 3 مباريات فقط عقب غيابه عن اثنتين بسبب الإصابة، وهزّ الشباك مرتين وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، وغادرت البرازيل من ربع النهائي أمام كرواتيا.

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وبعد المباراة الأخيرة أمام اسكتلندا، قال فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفين للبرازيل عن لحظة دخول نيمار إلى الملعب مجدداً: "إنها لحظة بالغة الأهمية لنا جميعاً. لقد عاد نجمنا، ذلك اللاعب الذي كافح دائماً وبذل كل ما في وسعه ليكون هنا بعد فترة غياب بسبب الإصابة. آمل أن يواصل تطوره وتحسنه، وأن يساعدنا طوال البطولة. هذا هو الأهم".

وكان نيمار البالغ من العمر 34 عاماً حالياً، قريباً من المشاركة في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، رغم أنّه كان صغيراً في السن، وذلك بعد تألقه مع سانتوس والفوز بكأس البرازيل وبطولة باوليستا، مما دفع بيليه وروماريو إلى المطالبة بضمّه إلى تشكيلة السامبا، لكن المدير الفني دونغا لم يختره رغم كلّ الضغوط التي حاولت ثنيه عن قراره، رغم أن الأخير وصفه بأنّه "موهوب للغاية"، لكنه أشار إلى أن ابن الـ18 عاماً لم يُختبر بشكلٍ كافٍ على المستوى الدولي ليضمن مكانه في كأس العالم.

وفي 26 يوليو/ تموز 2010، اختار المدرب مانو مينيزيس نيمار لأول مرة ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي لمباراة ودية ضد الولايات المتحدة، ودخل حينها أرضية الميدان في تلك المواجهة أساسياً مرتدياً القميص رقم 11، وهزّ الشباك على إثرها بعد 28 دقيقة برأسية من عرضية أندريه سانتوس.