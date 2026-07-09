نيمار أمام مفترق حاسم.. هل قرر اعتزال كرة القدم؟

- خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2026 أمام النرويج أثّر بشكل كبير على نيمار، الذي لمّح إلى قرب انتهاء مسيرته مع المنتخب، وسط إرهاق من أجواء كرة القدم وعلاقته المتوترة مع الصحافة. - نيمار يواجه ثلاثة خيارات: الاستمرار مع سانتوس حتى نهاية عقده، الانتقال إلى نادٍ أقل ضغطاً، أو إنهاء مسيرته كلاعب محترف، بينما ينتظر نادي سانتوس قراره النهائي. - رسائل الدعم من والده وأصدقائه تعكس حالة الغموض حول مستقبله، مع ترك باب الاعتزال مفتوحاً، وسط توقعات ببدء المفاوضات قريباً لتحديد مستقبله.

شكّل خروج منتخب البرازيل أمام النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نقطة تحوّل في مسيرة نيمار (34 عاماً)، الذي لمّح إلى قرب انتهاء مسيرته مع المنتخب البرازيلي.

وبعد الإقصاء، سافر نيمار إلى فلوريدا للراحة مع عائلته والتفكير في مستقبله الكروي خلال الأيام القادمة. ورغم أن عودته إلى صفوف فريقه سانتوس لاستكمال عقده، الذي ينتهي في ديسمبر/كانون الأول، تبدو مرجّحة، إلا أن المقربين منه أكدوا أن هذا الأمر ليس مؤكداً، وأن القرار النهائي يعود إليه وحده. وبحسب موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أمس الأربعاء، يبدو أن الإرهاق من أجواء كرة القدم أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على موقفه في الوقت الحالي. وحتى قبل انطلاق كأس العالم، أشارت مصادر إلى أنه بدا مُرهقاً ومتأثراً بشكل خاص بعلاقته مع الصحافة، إذ يشعر بأنه لم يحظَ بالتقدير الذي كان ينتظره بعد 15 عاماً قضاها مع المنتخب، وجاء الخروج من المونديال ليعمق حالة الغموض حول مستقبله.

وبعد الإقصاء من المونديال أمام النرويج، غادر لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق الملعب ويبدو عليه التأثر الشديد، ما يوحي بأن مسيرته مع المنتخب البرازيلي قد انتهت بخيبة أمل أخرى في كأس العالم. واليوم، يواجه المهاجم ثلاثة خيارات: الاستمرار مع سانتوس حتى نهاية عقده، أو قبول الانتقال إلى نادٍ أقل ضغطاً، أو حتى إنهاء مسيرته بصفة لاعب كرة قدم محترف. وأشعلت رسالة والده الجدل حول مستقبله، بعد أن كتب على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أريد أن أطلب منك طلباً أبوياً. يا بني، استمر في لعب كرة القدم. استعد متعة لمس الكرة بقدميك. استعد الابتسامة على أرض الملعب. أنت اليوم بصحة جيدة. لقد منحك الله فرصة أخرى لممارسة ما أحببته دائماً".

كرة عالمية من ساو باولو للعالمية.. نهاية حزينة لرحلة نيمار مع منتخب البرازيل

كما تحدث كريس غيديس، أحد أقرب أصدقاء نيمار، برسالة مليئة بالمشاعر، تركت باب الاعتزال مفتوحاً، جاء فيها: "شكراً لك على كل مراوغة رائعة، على كل ابتسامة، على كل دمعة، وعلى عدم استسلامك أبداً. لأن الزمن قد يطوي صفحات الماضي، لكنه لن يمحو أسطورة. ربما تكون هذه المباراة الأخيرة، وربما لا. إن كانت كذلك، فلنحتفل بها كما تستحق. وإن كانت هناك فصول أخرى قادمة، فستكون كرة القدم ممتنة".

في المقابل، ينتظر نادي سانتوس قرار نيمار النهائي، حيث لم يحدد النادي البرازيلي بعد موعداً لعودة نجمه، كما لم يستأنف المفاوضات الرسمية معه، رغم توقعات ببدء الاتصالات خلال الأيام المقبلة لمعرفة القرار النهائي لنيمار.