نيكو غونزاليس من لاعب "منسي" إلى خليفة رودري في مانشستر سيتي

تحول نيكو غونزاليس (23 عاماً) من لاعب "منسي" إلى خليفة مواطنه الإسباني، رودري (29 عاماً)، في فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، بعدما أعاد نفسه إلى صدارة المشهد الكروي، بفضل سلسلة من المباريات القوية، التي أثبت فيها أنه قادر على شغل مركز خط الوسط بحسم وتأثير مباشر. واستعاد "الماتادور" مستواه بسرعة، وظهر كلاعب محوري يفرض أسلوبه على اللعب، مما جعله خياراً طبيعياً لتعويض فراغ رودري، صاحب الإصابات المتكررة في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وأصبح نيكو غونزاليس قطعة أساسية في "فسيفساء" بيب غوارديولا، بعد أن استغل غيابات رودري، ليبرهن على قدراته، وأتقن الأسلوب الذي يفضله المدرب الإسباني، وأبدع في تطبيقه على أرض الملعب، ما منحه فرصة لإظهار إمكاناته كاملة. وأكّد نيكو جدارته في أهم مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز ضد ليفربول (3-0)، حين سجّل هدفاً حاسماً، وقدم أداءً مميزاً أثبت من خلاله أنه أصبح لاعباً لا غنى عنه في خط وسط مانشستر سيتي.

وواجه نيكو غونزاليس تحديات كبيرة في مسيرته الأوروبية، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي، فقد عانى في برشلونة، جراء قلة فرص اللعب، وتعرض لانتقادات صريحة من المدربين، ما حدّ من ظهوره المستمر، وأجبره على البحث عن بيئة جديدة لتطوير نفسه. ولم يكن انتقاله صوب بورتو البرتغالي خالياً من الصعوبات، إذ واجه انخفاضاً في عدد الدقائق، وأخطاء دفاعية أثرت على مكانته، لكنه استغل هذه المرحلة لتقوية شخصيته المهنية، وفهم متطلبات اللعب في دوري أوروبي صعب، لتصبح هذه التجارب المتنوعة فرصة صقلت مهاراته التكتيكية، وساعدته في فهم مختلف أدوار خط الوسط، وجعلته لاعباً أكثر نضجاً ومرونة، وقادراً على الاستفادة من غياب رودري، وإثبات نفسه كلاعب حاسم في تشكيلة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي.

ويبقى نيكو غونزاليس في بداية مشواره مع مانشستر سيتي، ومن السابق لأوانه مقارنته بما حققه رودري من إنجازات واستقرار في خط الوسط، لكن المؤشرات الإيجابية تثبت قدرته على المنافسة. ويواجه غونزاليس اختبارات قوية في البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا، إذ تتطلب كل مباراة منه التركيز والقدرة على فرض نفسه، وسط منافسة شرسة.