نيكو باز يحصد المكاسب.. هدف مع التانغو وريال مدريد يقرر استعادته

- تألق نيكو باز مع منتخب الأرجنتين ضد موريتانيا، حيث سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة، مما أثار إعجاب ليونيل ميسي. ريال مدريد يخطط لاستعادته في صيف 2026، معتبرًا إياه جزءًا من خططه المستقبلية. - استرجاع نيكو باز يُعد فرصة اقتصادية ذهبية لريال مدريد، حيث سيكلف 9 ملايين يورو فقط، رغم ارتفاع قيمته إلى 65 مليون يورو. اللاعب أبدى رغبته في العودة للنادي الذي نشأ فيه. - نيكو باز يتميز بمرونة تكتيكية عالية، مما يجعله إضافة قيمة لمشروع ريال مدريد المستقبلي، وسط احتمالات تغييرات في وسط ميدان الفريق. عودته مسألة وقت فقط.

تألق النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز، مع منتخب بلاده خلال مباراة بطل العالم الودية أمام موريتانيا فجر السبت، والتي فاز فيها منتخب الأرجنتين 2-1، وسجل فيها الشاب البالغ من العمر 21 عاماً هدفا من ركلة حرة مباشرة في الشباك، نالت استحسان النجم الأسطوري ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء في شوط المباراة الأول.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد متمسك بقراره بشأن استعادة لاعبه الشاب خلال صيف 2026، مؤكدة أن النادي يعتبره جزءًا من خططه للموسم المقبل، في خطوة تبدو شبه محسومة. ووفقًا للتقرير، فإن "إدارة ريال مدريد أبلغت اللاعب منذ الصيف الماضي برغبتها في استعادته، ولم يتغير هذا الموقف، رغم بروز أسماء شابة أخرى مثل التركي أردا غولر، وتطور بعض العناصر داخل الفريق. القرار ما يزال ثابتًا، والنادي عازم على تنفيذ عملية إعادة الشراء".

وأشار التقرير إلى أن الصفقة تُعد "فرصة ذهبية" من الناحية الاقتصادية، حيث سيكلف استرجاع اللاعب 9 ملايين يورو فقط، وهو مبلغ منخفض مقارنة بقيمته الحالية التي ارتفعت إلى نحو 65 مليون يورو، بعد أن كانت 15 مليونًا عند رحيله في 2024. وخلال فترة وجوده مع نادي كومو الإيطالي، قدّم نيكو باز مستويات مميزة، مسجلًا 11 هدفًا وصانعًا 6 أهداف، ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإيطالي، وقائدًا فعليًا لفريقه الذي ينافس على مراكز متقدمة بشكل مفاجئ. ورغم محاولات إدارة كومو إقناعه بالبقاء، فإن رغبة اللاعب تبدو واضحة في العودة إلى ريال مدريد، النادي الذي نشأ فيه، والذي يراه مستقبله الطبيعي. وأكد التقرير أن العائق الوحيد المحتمل هو تخوف اللاعب من قلة دقائق اللعب، إلا أن هذا السيناريو لا يُطرح حاليًا بشكل جدي.

وعلى المستوى الدولي، دخل نيكو باز حسابات مدرب منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني، حيث تم استدعاؤه ضمن القائمة الموسعة خلال فترة التوقف الدولي، ما يجعله قريبًا من تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم. ومن الناحية الفنية، يتميز اللاعب بمرونة تكتيكية عالية، إذ يمكنه اللعب كجناح، صانع ألعاب، لاعب وسط، وحتى في مركز متأخر، وهو ما يزيد من قيمته داخل مشروع ريال مدريد المستقبلي.

وفي سياق متصل، ألمح التقرير إلى إمكانية حدوث تغييرات داخل وسط ميدان ريال مدريد، حيث يواجه الإسباني داني سيبايوس وضعًا معقدًا مع اقتراب الحسم بين التجديد أو الرحيل، في ظل ازدحام الأسماء وصعود المواهب الشابة. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن عودة نيكو باز أصبحت مسألة وقت فقط، في ظل التوافق الكامل بين اللاعب والنادي، ليكون إلى جانب البرازيلي آندريك وأسماء شابة أخرى، ضمن أولى صفقات ريال مدريد للموسم الجديد 2026-2027.