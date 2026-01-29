نيكو باز قنبلة الميركاتو القوية... معركة الأندية الكبيرة في الصيف

- تألق نيكو باز مع نادي كومو الإيطالي في موسم 2025-2026، حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 أخرى في 24 مباراة، مما جعله من أبرز المواهب الشابة في الدوريات الكبرى. - ساهم باز في تأهل كومو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لأول مرة منذ 40 عامًا، بعد تسجيله هدفين في الفوز التاريخي على فيورنتينا، مما زاد من قيمته السوقية إلى حوالي 65 مليون يورو. - من المتوقع أن يكون باز هدفًا للأندية الكبرى في ميركاتو الصيف المقبل، رغم عقده الممتد مع كومو حتى 2028، مما قد يجعله نجمًا عالميًا.

فرض النجم الأرجنتيني، نيكو باز (21 سنة)، نفسه بقوة مع نادي كومو الإيطالي في موسم 2025-2026، بمستوى فني وفردي رائع وأهداف مُميزة، وهو الأمر الذي سيجعله واحداً من أبرز قنابل الميركاتو وستشتعل من أجله معركة بين الأندية الكبيرة في الصيف المقبل.

وساهم نيكو باز في تحقيق كومو لانتصار تاريخي على فريق فيورنتينا، يوم الثلاثاء الماضي، في دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا، عندما سجل هدفين من الثلاثة التي سجلها فريقه، ليتأهل كومو إلى الدور ربع النهائي في البطولة لأول مرة منذ حوالي 40 سنة، ويصبح واحداً من المنافسين على لقب كأس إيطاليا بقيادة المدرب الإسباني، سيسك فابريغاس.

وخاض نيكو باز 24 مباراة مع نادي كومو في جميع المسابقات في موسم 2025-2026، وسجل فيها 9 أهداف وصنع ستة أهداف (ليُساهم في 15 هدفاً مع فريقه الإيطالي في 2,013 دقيقة لعبها حتى الآن)، كما أمسى النجم الأرجنتيني الشاب متصدر أفضل المسجلين للاعبين تحت 21 سنة في الدوريات الخمس الكبرى، إذ سجل باز ثمانية أهداف مناصفةً مع كينان يلديز نجم يوفنتوس الإيطالي ولامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، ليؤكد نجوميته مع كومو في الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يكون نيكو باز من المواهب المطلوبة بقوة في ميركاتو الصيف المقبل رغم أن عقده مع نادي كومو الإيطالي يمتد حتى 30 يونيو/حزيران عام 2028، ولكن من الممكن أن تضغط الأندية الكبيرة من أجل الحصول على توقيعه ومحاولة خطفه في سوق الانتقالات، خصوصاً أن الرحيل إلى فريق كبير سيجعل باز واحداً من نجوم كرة القدم العالمية في حال مغادرته لنادي كومو.

وتبلغ قيمة نيكو باز السوقية وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص حوالي 65 مليون يورو، وعليه يُمكن لنادي كومو أن يُحدد ما بين 65 و100 مليون يورو وأكثر، من أجل التخلي عن النجم الأرجنتيني في صيف عام 2026، كما أن موقع ترانسفر ماركت وضع باز على قائمة أفضل المواهب المطلوبة في السوق نظراً إلى المستوى المُميز الذي يُقدمه على أرض الملعب.