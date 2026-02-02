نيكول كوزلوفا... من دوري الأبطال إلى الملاجئ

- نيكول كوزلوفا، لاعبة غلاسكو سيتي ومهاجمة منتخب أوكرانيا، عاشت تجربة مؤثرة في أوكرانيا خلال الحرب، حيث خاضت مباريات تحت القصف وانقطاع الكهرباء، مما غيّر نظرتها للحياة ومنحها فهماً أعمق لمعاناة الشعب الأوكراني. - بدأت كوزلوفا شغفها بكرة القدم في سن مبكرة، وحققت نجاحاً في كرة القدم الجامعية الأميركية، قبل أن تنتقل للاحتراف في الدنمارك وأوكرانيا، حيث انضمت إلى نادي فورسكلا رغم المخاطر الأمنية. - إلى جانب مسيرتها الكروية، تعمل كوزلوفا في تحليل بيانات كرة القدم، حيث درست الرياضيات وعلوم البيانات، وتواصل متابعة أخبار أوكرانيا والتواصل مع زميلاتها هناك.

بينما كان الطقس الشتوي البارد يخيّم على مدينة غلاسكو الاسكتلندية، استحضرت لاعبة غلاسكو سيتي ومهاجمة منتخب أوكرانيا، نيكول كوزلوفا (25 عاماً)، واقع المعاناة التي يعيشها زملاؤها السابقون في مناطق الحرب داخل أوكرانيا.

ووُلدت كوزلوفا في تورونتو الكندية لوالدين أوكرانيين، ونشأت في بيئة أولت التعليم أهمية كبيرة، وبعد مسيرة ناجحة في كرة القدم الجامعية الأميركية، اغتنمت أول فرصة للاحتراف الخارجي بالانتقال إلى الدوري الدنماركي، قبل أن تتخذ لاحقاً قراراً شجاعاً بالانضمام إلى نادي فورسكلا الأوكراني، في ذروة الحرب، رغم المخاطر الأمنية المتزايدة.

وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأحد؛ فخلال فترتها في أوكرانيا، خاضت كوزلوفا مباريات في ظل القصف وانقطاع الكهرباء والمياه، فيما كانت عائلتها تقيم في مدينة دنيبرو وزميلاتها في المنتخب يواجهن تبعات الحرب بشكل مباشر. وأكدت أن تلك التجربة غيّرت نظرتها للحياة، ومنحتها فهماً أعمق لما يعيشه الشعب الأوكراني يومياً، لا سيما مع معاناة السكان من انقطاع الطاقة في درجات حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، مع الاضطرار إلى الذهاب للملاجئ خلال اشتداد القصف.

وعلى الصعيد الرياضي، أوضحت كوزلوفا أن قرارها لم يكن عاطفياً فقط، بل جاء أيضاً لأسباب فنية، مشيرة إلى أن فريق فورسكلا يمتلك جودة فنية عالية، وكان يستعد للمنافسة في دوري أبطال أوروبا للسيدات، خلافاً لما يعتقده البعض. إلى جانب مسيرتها الكروية، تتميّز كوزلوفا باهتمامها الكبير بعالم الأرقام والتحليل، حيث تعمل بدوام جزئي مع شركة سويدية متخصصة في تحليل بيانات كرة القدم، حيث درست الرياضيات وعلوم البيانات في الولايات المتحدة، بعدما التحقت بمدارس متقدمة في هذا المجال، وحصلت لاحقاً على منحة جامعية كاملة في جامعة فرجينيا تيك.

وبدأت كوزلوفا شغفها بكرة القدم في سن مبكرة، حيث لعبت مع أندية شبابية للذكور، قبل أن تنضم، وهي في الخامسة عشرة من عمرها، إلى دوري السيدات للكبار بحثاً عن مستوى تنافسي أعلى، وهي خطوة ساهمت في صقل موهبتها وموهبة عدد من اللاعبات اللواتي واصلن مسيرات ناجحة لاحقاً. وانتهت رحلة كوزلوفا بالاستقرار في فريق غلاسكو سيتي، حيث وجدت بيئة كروية مناسبة، إلى جانب مشاركاتها المستمرة مع منتخب أوكرانيا، الذي خاضت معه عشرات المباريات الدولية. ورغم استقرارها الحالي، أكدت أنها لا تزال تتابع أخبار أوكرانيا بشكل يومي وتبقى على تواصل دائم مع زميلاتها هناك.