نيكولاس جاكسون... من خيبة تشلسي ودكة بايرن إلى التألق الأفريقي

قاد المهاجم السنغالي، نيكولاس جاكسون (24 عاماً)، منتخب بلاده إلى تحقيق فوز عريض على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، حاصداً النقاط الثلاث في المواجهة التي جمعت المنتخبين، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الافتتاحية للنسخة الـ 35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب، وتألق جاكسون بشكل لافت بعدما سجل هدفين، وفرض بصمته على إيقاع اللقاء من البداية حتى النهاية، ليُتوج عن جدارة بجائزة رجل المباراة، تقديراً لتأثيره الكبير، ودوره الحاسم في قيادة "أسود التيرانغا" لانطلاقة مثالية في البطولة.

وظهر نيكولاس جاكسون بصورة لافتة منذ الدقائق الأولى، وكان حاضراً في كل تفاصيل المباراة، وافتتح باب التسجيل عند الدقيقة الـ 40، واضعاً منتخب السنغال على سكة التفوق، قبل أن يعود في الشوط الثاني، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58، مؤكداً حسمه للمواجهة، ورغم بعض اللمسات غير الدقيقة، فقد عكس أداء جاكسون الإمكانات الهجومية الكبيرة لمنتخب السنغال، وأعاد للأذهان صورة المهاجم القادر على قيادة جيل كامل نحو المجد، وسط آمال متزايدة بأن يكون أحد مفاتيح التتويج القاري الثاني، بعد لقب نسخة الكاميرون 2021.

وجاء تألق جاكسون القاري في توقيت حساس، خاصة أنه عاش فترة معقدة على مستوى الأندية، بين تشلسي الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني، ففي سوق الانتقالات الصيفية الماضية، انتقل إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة، بعد جدل واسع رافق الصفقة، وصل إلى حد إيقافها مؤقتاً من طرف تشلسي قبل استدعاء اللاعب بداعي إصابة ليام ديلاب، غير أن جاكسون رفض العودة إلى لندن، مفضلاً خوض التحدي في ميونخ، بحثاً عن دقائق لعب تمنحه الاستقرار الفني والنفسي، حتى وإن كانت المهمة شاقة، في ظل وجود المهاجم الإنكليزي هاري كين.

ووجد جاكسون نفسه أمام واقع صعب في بايرن ميونخ، إذ لازم دكة البدلاء في عدد من المباريات، وشارك حتى الآن في 18 مواجهة بجميع المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، ولا تعكس هذه الأرقام طموح لاعب في الـ 24 من عمره، لكنه يواصل العمل بصمت، أملاً في خطف فرصة حقيقية، وإقناع مسؤولي النادي البافاري بتفعيل خيار الشراء، وبين ضغط المنافسة وقلة الاستمرارية، بدا أن التألق مع منتخب السنغال يشكّل متنفساً مثالياً، ومساحة لإظهار قدراته بعيداً عن الحسابات الضيقة.

وقبل محطة بايرن، عاش جاكسون خيبة أمل واضحة مع تشلسي، منذ انتقاله من فياريال الإسباني، إذ لم تسر الأمور كما كان يتمنى، فالتقلبات الفنية وتراجع مستوى الفريق اللندني، إضافة إلى خيارات المدرب الإيطالي، إينزو ماريسكا، خاصة مع وجود البرازيلي جواو بيدرو، دفعت المهاجم السنغالي إلى الخروج من الحسابات تدريجياً وطلب الرحيل، وقبل ذلك، ساهم جاكسون في تتويج تشلسي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على ريال بيتيس الإسباني، في إنجاز لم يكن كافياً لتبديد شعوره بعدم الاستقرار.

ولم تكن رحلة جاكسون سهلة منذ البداية، إذ تعرض لصدمة كبيرة في شتاء 2023، عندما فشل انتقاله من فياريال إلى بورنموث الإنكليزي بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي، ليعود مجدداً إلى "الغواصات الصفراء" حتى التعافي من إصابة في أوتار الركبة، وفي صيف 2023، عاد إلى إنكلترا من بوابة تشلسي، بصفقة قاربت 32 مليون جنيه إسترليني، محققاً حلم اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وخاض 81 مباراة بقميص "البلوز"، سجل فيها 30 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة، وبين الإخفاقات والتألق الأفريقي، يواصل جاكسون البحث عن استقرار يعكس موهبته الحقيقية.