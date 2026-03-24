نيكولاس بيبي يعود لمنتخب ساحل العاج بعد نهاية أزمة "المزحة"

عاد مهاجم نادي فياريال الإسباني نيكولاس بيبي (30 عاماً)، مرة أخرى إلى منتخب ساحل العاج بعد نهاية أزمة "المزحة" التي أطلقها قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي غاب عنها، عقب قرار من الجهاز الفني، بقيادة المدرب إيميرس فاييه.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن نيكولاس بيبي أثار الجدل بعدما ظهر في تسجيل مصور أثناء قيامه بإجراء مقابلة مع أحد الصحافيين قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عندما قال: "لدى ساحل العاج ثلاثة ألقاب في بطولة كأس أمم أفريقيا، والجزائر تملك لقبين، والمغرب لديه لقب حققه في عام 1818 عندما لم يكن قد ولد أحد منا".

وتابعت أن مزحة نيكولاس بيبي في البرنامج جعلت الجهاز الفني لمنتخب ساحل العاج يسارع إلى تفادي حدوث أزمة كبيرة مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعدما أصدر المدرب إيميرس فاييه قراره بشكل فوري باستبعاد مهاجم نادي فياريال الإسباني من القائمة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى جعل صاحب الثلاثين عاماً يقدم اعتذاراً علنياً على سوء تصرفه.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن منتخب ساحل العاج خسر الكثير بسبب عدم وجود نيكولاس بيبي في تشكيلته الأساسية التي شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لكن المدرب إيميرس فاييه اعتبر ما حدث عبارة عن درس يجب أن يفهمه جميع النجوم، الذين عليهم التزام الأدب في الحوارات الصحافية واحترام جميع المنتخبات والابتعاد عن إثارة الجدل.