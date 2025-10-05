نيكس يُجدد فوزه على سفنتي سيكسرز تحضيراً للموسم الجديد

- جدد فريق نيويورك نيكس فوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في أبوظبي، مستغلاً غياب ثلاثي سيكسرز البارز، ليحقق انتصاراً بفارق ثماني نقاط، بعد أن أنهى الشوط الأول بتقدم مريح. - رغم عودة سيكسرز القوية في الربع الثالث، إلا أن البداية السلبية كلفتهم المباراة، حيث كان تيريس ماكسي الأفضل في صفوفهم، بينما تألق جايلن برونسون وأوجي أنونوبي في صفوف نيكس. - تستضيف أبوظبي مباريات تمهيدية منذ 2022، حيث شهدت انتصارات فرق مثل أتالانتا هاوكس ومينيسوتا تيمبروولفز وبوسطن سلتيكس في السنوات الماضية.

جدد فريق نيويورك نيكس فوزه على منافسه فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فجر الأحد، في قاعة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، وذلك ضمن التحضيرات المستمرة للفريقين لانطلاق بطولة دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين لموسم 2025-2026، بعد نهاية المواجهة الأولى بـ(99-84).

وواصل فريق نيويورك نيكس أفضليته، على غرار المباراة الأولى، مستغلاً غياب ثلاثي سفنتي سيكسرز الكاميروني الأصل جويل إمبيد وبول جورج وجاريد ماكين. وأنهى نيويورك نيكس، الذي وصل في الموسم الماضي إلى نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ ربع قرن قبل أن يخسر السلسلة أمام أنديانا بيسرز (4-2)، الربع الأول من المواجهة (31-23) والشوط الأول بمجموع (59-47).

وعاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقوة في الربع الثالث، وأنهاه بتسجيل 28 نقطة مقابل 23 لمنافسه، كما كان الربع الرابع متكافئاً (29-30)، لكنه دفع ثمن بدايته السلبية في الشوط الأول ليخسر المباراة بفارق ثماني نقاط. وكان تيريس ماكسي أفضل مسجل في صفوف سفنتي سيكسرز والمباراة برصيد 16 نقطة، بعدما سجل 14 نقطة في اللقاء الأول، من جهته، كان جايلن برونسون الأفضل عند نيكس برصيد 14 نقطة، وسجل البريطاني أوجي أنونوبي عودة موفقة بعدما غاب الخميس بتسجيله 13 نقطة.

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين للموسم الجديد منذ عام 2022 بموجب شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية المنظمة للحدث والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وفي آخر ثلاث سنوات فاز فريق أتالانتا هاوكس على ميلووكي باكس (123-113 و118-109) في عام 2022، ومينيسوتا تيمبروولفز على دالاس مافريكس (111-99 و104-96) في عام 2023، وبوسطن سلتيكس على دينفر ناغتس (107-103 و130-104) في عام 2024.