نيكس يسقط سيكسرز في مواجهة تحضيرية للموسم الجديد

تفوق فريق نيويورك نيكس على منافسه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، (99-84)، اليوم الجمعة، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهما في قاعة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تحتضن للعام الرابع توالياً مباراتين تحضيريتين للموسم الجديد لدوري السلة الأميركية للمحترفين.

وأكد نيويورك نيكس الذي وصل في الموسم الماضي إلى نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ ربع قرن قبل أن يخسر السلسلة أمام منافسه إنديانا بيسرز (4-2)، تحضيراته الجيدة بعدما كان الأفضل في المباراة، في حين تأثر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بافتقاد خدمات نجميه كاميروني الأصل جويل إمبيد وبول جورج بسبب الراحة.

وبعد بداية متكافئة في الربع الأول الذي انتهى بالتعادل (25-25)، بسط نيويورك نيكس سيطرته في الربع الثاني بعدما سجل 28 نقطة مقابل 18 لمنافسه لينهي الشوط الأول متقدما (53-43). وسجل فريق نيويورك نيكس 28 نقطة في الربع الثالث مقابل 14، ولكن التغييرات التي أجراها في الربع الرابع سمحت لسيكسرز بتقليص الفارق وإنهاء المباراة بالخسارة بفارق 15 نقطة (99-84).

وكان مايلز ماكبرايد (12 نقطة) وكارل أنتوني تاونز (11 نقطة) أفضل مسجلين في صفوف الفريق الفائز، واللاعب الشاب فالديس دريكسل إيجكوم من الباهامس (20 عاماً)، وتيريس ماكسي الأفضل عند الخاسر وفي المباراة برصيد 14 نقطة لكل منهما.

وتستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين للموسم الجديد منذ عام 2022، بموجب شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية المنظمة للحدث والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية. وفي آخر ثلاث سنوات فاز أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس (123-113 و118-109) في عام 2022، ومينيسوتا تيمبروولفز على دالاس مافريكس (111-99 و104-96) في 2023، وبوسطن سلتيكس على دنفر ناغتس (107-103 و130-104) في عام 2024.