نيفين سوبوتيتش... قصة لاعب اختار الإنسانية على الثراء

- نيفين سوبوتيتش، لاعب كرة القدم السابق، يواجه تحديات مالية بعد تبرعه بأربعة ملايين يورو لأعمال إنسانية، مما جعله يعتمد على التعاون مع الشركات لضمان استمرار مشاريعه الخيرية. - بدأ سوبوتيتش تحوله في عام 2010 بعد تجربة شخصية مؤثرة، مما دفعه لتأسيس مؤسسة "ويل: فير" في 2012، التي تركز على بناء آبار المياه في شرق أفريقيا، وخاصة إثيوبيا. - جهود سوبوتيتش الإنسانية مكّنت أكثر من 439 ألف شخص من الحصول على مياه صالحة للشرب، وحصل على جائزة الوردة الفضية من البرلمان الأوروبي في 2019 تقديراً لجهوده.

يمرّ لاعب كرة القدم السابق، الصربي نيفين سوبوتيتش (37 عاماً)، بمرحلة مالية صعبة، بعد ما اختار أن يضع جزءاً من ثروته في خدمة العمل الإنساني، حتى بات قريباً من استنفاد مدخراته بالكامل. ويُعد سوبوتيتش أحد أبرز المدافعين الذين تألقوا مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الحقبة الذهبية التي قادها المدرب الألماني يورغن كلوب (2008-2015)، إذ شكّل ركيزة أحد أساسية في واحدة من أنجح مراحل النادي.

وكشف سوبوتيتش في تصريحات نقلها موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أمس الجمعة، أنه تبرّع بنحو أربعة ملايين يورو، مؤكداً أنّ موارده المالية باتت محدودة في الوقت الحالي، وأنه يعمل تطوعياً داخل مؤسسته الخيرية، وأشار إلى أنّ التعاون مع الشركات والداعمين أصبح ضرورة ملحّة لضمان استمرار المشاريع الإنسانية التي يشرف عليها، في ظلّ ارتفاع التكاليف والحاجة المستمرة للتمويل.

وبدأت نقطة التحول في حياة اللاعب السابق عام 2010، عندما كان لا يزال في قمة مسيرته الكروية ويعيش حياة مليئة بالترف، شملت السيارات الفاخرة والمنازل الواسعة والمظاهر الباذخة، إلّا أن تجربة شخصية مؤثرة (لم يكشف عن تفاصيلها) دفعته إلى إعادة النظر في نمط حياته وأولوياته، والبحث عن هدف يتجاوز حدود المستطيل الأخضر. وفي عام 2012، اتّخذ سوبوتيتش خطوة حاسمة بتأسيس مؤسسته الخيرية المعروفة باسم "ويل : فير"، والتي تركز على بناء آبار المياه وتطوير أنظمة الصرف الصحي في شرق أفريقيا، ولا سيّما في إثيوبيا. وبعد اعتزاله كرة القدم، قرّر التفرغ الكامل لهذا المشروع، مسخّراً له أمواله ووقته وجهده، ومشاركاً مباشرةً في إدارة وتنفيذ مختلف المبادرات الإنسانية.

وقال سوبوتيتش معبّراً عن قناعته: "عشت لحظات استثنائية أمام عشرات الآلاف من الجماهير، لكنّني لن أنقذ العالم من خلال كرة القدم وحدها"، في إشارة إلى اختياره تكريس حياته للعمل الإنساني. وأسهمت جهوده حتّى الآن في تمكين أكثر من 439 ألف شخص من الحصول على مياه صالحة للشرب، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، وحظيت مبادراته الإنسانية بتقدير دولي، بعدما حصل عام 2019 على جائزة الوردة الفضية من البرلمان الأوروبي، في اعتراف بدوره المؤثر خارج الملاعب.