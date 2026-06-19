- أثارت تصريحات جواو نيفيز حول كريستيانو رونالدو جدلاً واسعاً، حيث وصفه بأنه مجرد لاعب في الفريق، مما أغضب جماهير الرياضة في البرتغال والعالم لعدم احترام تاريخ رونالدو. - تعرض نيفيز وزميله بورنو فرنانديز لحملة إلكترونية ضخمة، حيث طالب الجمهور باعتذار علني من الثنائي، مؤكدين على أهمية العمل الجماعي لتحقيق لقب كأس العالم 2026. - كشف موقع "أر إم سي" الفرنسي عن هجمة إلكترونية على حساب نيفيز في "إنستغرام"، حيث طالب أكثر من 180 ألف شخص باعتذاره والابتعاد عن التصريحات المثيرة للجدل.

دفع نجم منتخب البرتغال جواو نيفيز ثمن تصريحاته، التي أطلقها بحق كريستيانو رنالدو (41 عاماً)، بعد التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الـ11 في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وقال جواو نيفيز في تصريحاته: "نعرف ما قدمه رونالدو لمنتخب البرتغال، لكنه الآن مثله مثل أي لاعب في الفريق. إنه مجرد لاعب يقدم المساعدة"، الأمر الذي أثار استياء قطاع عريض لدى جماهير الرياضة في البرتغال ودول العالم، التي عبرت عن غضبها الشديد، بسبب عدم احترام تاريخ أحد أبرز أساطير كرة القدم، وفق ما ذكره موقع راديو "أرم إم سي" الفرنسي، الجمعة.

وأوضح الموقع الفرنسي أن جماهير الرياضة، التي تحبّ النجم كريستيانو رونالدو، سارعت إلى وسائل التواصل، من أجل التعبير عن غضبها الشديد من تصريحات جواو نيفيز، بعدما ذهبوا إلى حساباته الشخصية، وقاموا بكتابة آلاف التعليقات، التي تُطالبه بضرورة إبداء احترامه بحق أحد أساطير كرة القدم، الذين جعلوا المشجعين يحرصون على متابعة مواجهات منتخب البرتغال في البطولات القارية والدولية.

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وورط جواو نيفيز زميله بورنو فرنانديز، الذي أعجب بالتصريحات ضد رونالدو، الأمر الذي جعل قائد نادي مانشستر يونايتد يتعرض إلى حملة إلكترونية ضخمة كذلك، وطالبوا الثنائي بضرورة الخروج والاعتذار العلني من قائد منتخب البرتغال، والعمل كمجموعة واحدة، خاصة أن هذا الجيل يُعد أحد أبرز المرشحين إلى حصد لقب بطولة كأس العالم 2026.

وكشف موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي أن جواو نيفيز تعرض إلى هجمة إلكترونية على حسابه في موقع "إنستغرام"، إذ قام أكثر من 180 ألف شخص بالتعليق سلبياً بحقه، مُطالبين بضرورة تقديم اعتذاره العلني، والابتعاد عن مثل هذه التصريحات، التي تمس أحد أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ، بالإضافة إلى الالتفات لتعليمات الجهاز الفني والابتعاد عن الظهور أمام وسائل الإعلام.