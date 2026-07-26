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نيس يفرض قواعد صارمة على لاعبيه.. منع الإنكليزية ووجبات جماعية إلزامية

بعيدا عن الملاعب
باريس

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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26 يوليو 2026
لاعبون من فريق نيس بعد لقاء سانت إتيان، 29 مايو 2026 (فاليري هاش/فرانس برس)
لاعبون من فريق نيس بعد لقاء سانت إتيان، 29 مايو 2026 (فاليري هاش/ فرانس برس)
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فرض المدير الرياضي لنادي نيس الفرنسي، روجر ريكور (67 عاماً)، قواعد يومية أكثر صرامة في النادي، بالتعاون مع المدرب أوليفييه بانتالوني، بما في ذلك تسجيل الحضور عند الوصول، وتناول وجبات الفريق بشكل جماعي، ومنع التحدث باللغة الإنكليزية، وفقاً لتقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس السبت.

وعاد ريكور إلى النادي، بعد 17 عاماً من مغادرته المنصب نفسه، وكان لوصوله تأثير فوري بروتين اللاعبين اليومي، حيث يهدف تقييد استخدام اللغة، إلى ضمان حصول كل فرد في الفريق على أساسيات اللغة الفرنسية، وسيعقد اجتماعات فردية كل صباح، بدايةً من اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الأساسية.

وحول القواعد الجديدة، قال ريكور في تصريحات للمصدر نفسه، إنه "لا يفضل إطلاق التصريحات الكبيرة"، مضيفاً أنه إذا "كان التغيير مطلوباً، يجب أن يبدأ من العقلية".

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وفي الموسم الفائت، ضمن فريق نيس بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه سانت إتيان (4-1)، على ملعب أليانز ريفييرا في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانت إتيان قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتفوق نيس بأفضلية مجموع المباراتين (4-1)، وليحافظ على مكانه في دوري الدرجة الأولى، بينما بقي سانت إتيان في دوري الدرجة الثانية.

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