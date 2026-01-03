نيجيريا وخريطة القوة الهجومية في أمم أفريقيا.. أرقام تكشف الفوارق

- شهدت مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025 أداءً هجوميًا جريئًا وانضباطًا تكتيكيًا، حيث تم تسجيل 87 هدفًا في 36 مباراة، مما يعكس النزعة الإيجابية للفرق. - برز منتخب نيجيريا كأقوى هجوم بتسجيله ثمانية أهداف واستحواذه على الكرة بنسبة 66%، بينما كان أداء بوتسوانا الأضعف بتسجيل هدف واحد واستقبال سبعة أهداف. - أظهرت الفرق المتأهلة مثل المغرب وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وساحل العاج توجهًا تكتيكيًا مشتركًا بالتحكم في الكرة، مما يعكس تطورًا تكتيكيًا في البطولة.

قدّم دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"، منذ مبارياته الأولى، مؤشرات واضحة على هوية مسابقة تميل إلى الجرأة الهجومية، والانضباط التكتيكي، وحسم التفاصيل الفردية، إذ لم يكن مجرد مرحلة عبور نحو الأدوار الإقصائية.

وحسب موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السبت، فعلى امتداد 36 مباراة في دور المجموعات، شهدت شباك المنتخبات تسجيل 87 هدفاً، بمعدل 2.42 هدف في اللقاء الواحد، وهو رقمٌ يعكس النزعة الإيجابية التي لازمت أداء الفرق منذ صافرة البداية. وفرض منتخب نيجيريا نفسه بوصفه القوة الهجومية الأبرز في دور المجموعات، بعدما أنهى "النسور الخضر" المرحلة بتسجيل ثمانية أهداف، في أعلى حصيلة تهديفية في البطولة، من أصل 21 تسديدة، بينها عشر تسديدات على المرمى، إضافة إلى تحقيقهم أعلى معدل استحواذ بلغ 66%.

وعلى الطرف المقابل، سجّل منتخب بوتسوانا أضعف المؤشرات، بعدما استقبل سبعة أهداف، واكتفى بتسجيل هدف وحيد، مع متوسط استحواذ لم يتجاوز 38%. وإلى جانب نيجيريا، بلغ متوسط الاستحواذ لدى المغرب وجنوب أفريقيا 62%، فيما اقتربت بوركينا فاسو وساحل العاج بنسبة 60%، في دلالة واضحة على توجه تكتيكي مشترك بين المنتخبات المتأهلة: التحكم في الكرة بوصفه منصة للنجاح. وتعكس هذه الأرقام تطوراً تكتيكياً لافتاً في نسخة 2025، إذ بات البناء الهادئ والسيطرة الميدانية عنصرين مكملين، بل تفوقاً أحياناً على أساليب اللعب المرتد التقليدية التي لطالما ميّزت البطولة.