نيجيريا في نهائي ملحق التصفيات الأفريقية للمونديال وخروج الكاميرون

ضرب منتخبا نيجيريا والكونغو الديمقراطية موعداً في نهائي مثير للملحق الأفريقي المؤهل إلى الملحق العالمي الخاص بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في اللقاء، الذي جمع بينهما، مساء الخميس، في المغرب ضن الدور نصف النهائي من عمر الملحق الأفريقي. وجاء الشوط الأول متوسط المستوى سيطر خلاله الأداء التكتيكي الدفاعي على الفريقين مع محاولات فردية خاصة من جانب مهاجم الكاميرون الخطير، بريان مبوميو، مقابل محاولات عبر كرات عرضية للكونغو الديمقراطية دون جدوى لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني زادت الخطورة بعض الشيء، سواء من جانب منتخب الكاميرون، الذي لاحت له فرصتان، بخلاف المطالبة بركلة جزاء، بعد مشاركة باسوغوغ ونكودو، وكذلك الكونغو الديمقراطية، الذي هدد المرمى بفرص عبر فيستون ماييلي وظل التعادل السلبي مستمراً حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، والتي شهدت تسجيل الكونغو الديمقراطية هدفاً عبر شانسيل مبيمبا، ليطلق الحكم صافرة النهاية، معلناً فوز الكونغو الديمقراطية ووداع الكاميرون رسمياً. وفي المقابل حقق منتخب نيجيريا الفوز على الغابون بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد تأشيرة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، ورغم الفوز الكبير فإن منتخب نيجيريا احتاج إلى وقت إضافي لحسم النتيجة، والذي سجل خلاله ثلاثة أهداف، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وجاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، وحاول منتخب نيجيريا التسجيل عبر عدة محاولات لمهاجمه فيكتور أوسيمين، وكان أخطرها رأسية تصدى لها حارس الغابون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني زادت الإثارة، ونجح منتخب نيجيريا في التقدم بهدف سجله لاعبه أدامز في الدقيقة الـ 77، ورد ماريو ليمينا بالتعادل للغابون في الدقيقة الـ 89، لينتهي اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الأول نجح منتخب نيجيريا في استعراض عضلاته، وسجل هدفين متتاليين عبر إيجوك وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين الـ 97 والـ 103، وفي الشوط الإضافي الثاني واصل منتخب نيجيريا التفوق، وسجل هدفه الرابع عبر أوسيمين أيضاً، لينهي اللقاء لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتأهل إلى نهائي الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026، ليلتقي نظيره في الكونغو الديمقراطية، الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالمغرب.