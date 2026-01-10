نيجيريا تهزم الجزائر وتضرب موعداً مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

- ودّع منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا 2025 بعد خسارته أمام نيجيريا 0-2 في دور الثمانية، حيث افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل في الدقيقة 47، وأضاف أكور آدامز الهدف الثاني في الدقيقة 57. - شهدت المباراة سيطرة نيجيرية واضحة، حيث فرضت ضغطاً هجومياً منذ البداية، بينما اعتمدت الجزائر على الدفاع والتحفظ، دون نجاح في استغلال الفرص. - بهذا الفوز، عادل منتخب نيجيريا عدد الانتصارات التاريخية مع الجزائر، ليضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي.

ودّع منتخب الجزائر بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، بعد خسارته أمام نظيره النيجيري 0-2، على ملعب مراكش، اليوم السبت، في دور الثمانية للمسابقة. ودخل المنتخب الجزائري المواجهة، بعد فوز قاتل على الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، بهدف دون رد، في المقابل، وصل منتخب نيجيريا إلى هذا الدور، إثر فوز عريض على منتخب موزمبيق بنتيجة 4-صفر.

وعادل منتخب "النسور الخضر" عدد الانتصارات التاريخية للجزائر، بعد أن حقق فوزه العاشر على كتيبة "الخضر"، التي انتصرت في 10 مناسبات أيضاً، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وفي آخر خمس مواجهات جمعتهما بكافة المنافسات، فاز المنتخب الجزائري في مباراة، فيما انتصر المنتخب النيجيري في ثلاث، وتعادلا في لقاء وحيد.

وانطلقت المباراة بإيقاع سريع وضغط هجومي مبكر من المنتخب النيجيري، الذي فرض أفضليته في الدقائق الأولى وكثّف محاولاته عبر الكرات الثابتة والعرضيات، مهدداً مرمى الجزائر بعدة فرص خطيرة، أبرزها رأسية فيكتور أوسيمين وتسديدات فرانك أونيكا وأكور آدامز، لكنها لم تُترجم إلى أهداف. في المقابل، اعتمد المنتخب الجزائري على التحفظ الدفاعي واللعب على الأطراف، مع تحركات رياض محرز وريان آيت نوري، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن محاولاته، لينتهي النصف الأول من اللقاء دون أهداف، وسط أفضلية نيجيرية واضحة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، افتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 47، بعدما حول عرضية برونو أونيمايتشي برأسه إلى الشباك من مسافة قريبة. وواصل المنتخب النيجيري ضغطه، قبل أن يعزز أكور آدامز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 57، مستغلاً هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة يسارية، بعد تمريرة حاسمة من أوسيمين. ورغم محاولات الجزائر للعودة في النتيجة، حافظ المنتخب النيجيري على تقدمه حتى النهاية، ليؤكد سيطرته في الشوط الثاني ويخرج بانتصار مستحق، ضرب فيه موعداً مع نظيره المغربي، في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.