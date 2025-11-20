نيجيريا تهدي كأس العالم للأرجنتين بغيابها عن المونديال؟

- تتكرر ظاهرة غريبة في تاريخ كأس العالم، حيث يتزامن غياب منتخب نيجيريا عن المونديال مع تتويج الأرجنتين، مما يحولها إلى حكاية تُروى في نقاشات كرة القدم، خاصة مع تجدد السيناريو في الطريق إلى نسخة 2026. - بدأت السلسلة في مونديال 1978 واستمرت في 1986 و2022، حيث غابت نيجيريا وتألق الأرجنتين بقيادة أساطير مثل مارادونا وميسي، مما عزز فكرة الترابط الغريب بين غياب نيجيريا وصعود الأرجنتين. - مع فشل نيجيريا في التأهل لمونديال 2026، يتجدد الجدل حول تكرار السيناريو، بينما تواجه الأرجنتين تحديات كبيرة للاحتفاظ باللقب، مما يضيف نكهة خاصة لسحر كرة القدم.

تبرز مفارقة لافتة في تاريخ كأس العالم كلّما عاد المتابعون إلى أرشيف اللعبة، إذ تتمثل في أنّ غياب منتخب نيجيريا عن المونديال يتزامن مع تتويج منتخب الأرجنتين في كلّ مرة، ويتكرّر هذا المشهد عبر عقود متباعدة، ليحوّل الأمر من مصادفة عابرة إلى حكاية تُروى في كل نقاش حول غرائب كرة القدم، خصوصاً مع تجدد السيناريو في الطريق إلى نسخة 2026.

ويسترجع المتابعون بداية السلسلة في مونديال 1978، حين غابت نيجيريا عن التصفيات النهائية، بينما شقت الأرجنتين طريقها نحو أول لقب عالمي في تاريخها وسط ظروف خاصة. ولم يلتفت كثيرون إلى الغياب الأفريقي آنذاك، لكن التفاصيل اكتسبت وزناً أكبر مع تكرار المشهد لاحقاً.

وأعاد التاريخ نفسه في نسخة مونديال 1986، يومها فشل منتخب "سوبر إيغلز" في بلوغ النهائيات، فيما قدّم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا أحد أعظم عروض المونديال على الإطلاق، من "هدف القرن" إلى هدف لمسة اليد. ورفع الأرجنتينيون الكأس الثانية في محطة رسّخت لدى المتابعين فكرة الترابط الغريب بين غياب نيجيريا وصعود التانغو إلى القمة.

وشهد عام 2022 إحياء المفارقة مجدداً بعدما خسر المنتخب النيجيري بطاقة التأهل بعد مباراة عصيبة أمام غانا، فيما قاد ليونيل ميسي بلاده إلى لقبٍ طال انتظاره، واختتم مسيرة المونديال في قطر وهو يحمل كأس العالم، لتتجدد المفارقة الأرجنتينية النيجيرية في صورة أثارت استغراب المتابعين.

ويدخل المشهد اليوم منعطفاً جديداً مع فشل نيجيريا في التأهل إلى مونديال 2026، في واحدة من كبرى المفاجآت الأفريقية. ويعود الجدل حول ما إذا كان السيناريو سيكرر نفسه، في الوقت الذي سيكون فيه الطريق صعباً أمام الأرجنتين للاحتفاظ بالتاج أمام منتخبات قوية للغاية. ومع أن كرة القدم تُحسم داخل الملعب، تبقى مفارقاتها جزءاً من سحرها. وتحوّل تكرار غياب نيجيريا واقترانه بتتويج الأرجنتين إلى واحدة من أكثر القصص الطريفة تداولاً في المونديال، بين من يراها مجرد صدفة رقمية، ومن يعتبرها نكهة إضافية تزيد اللعبة جمالاً.