- الاتحاد النيجيري لكرة القدم يثير الجدل بتقديم طعن رسمي إلى "فيفا" ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، متهمًا إياه بمخالفات تتعلق بأهلية اللاعبين، مستندًا إلى وثائق تشير إلى تجاوزات قانونية في تغيير الجنسية. - القضية تركز على عدم استكمال اللاعبين المعنيين لإجراءات تغيير جنسيتهم الرياضية، مع احتفاظهم بجوازات سفر أوروبية، مما يثير تساؤلات حول قانونية مشاركتهم، خاصة في ظل منع القانون الكونغولي لازدواج الجنسية. - "فيفا" يدرس الطعن المقدم، وقد يؤدي قبوله إلى إعادة إدماج نيجيريا في التصفيات، بشرط عدم إقامة المباريات بالفعل، مما يفتح الباب أمام فرصة جديدة لنيجيريا في التأهل.

أعاد الاتحاد النيجيري لكرة القدم خلط الأوراق، في مشهد كروي كان يوحي بأن سباق التأهل إلى مونديال 2026 عن قارة أفريقيا قد أُغلق نهائياً منذ الشهر الماضي، ليثير بخطوة مفاجئة الجدل من جديد، بعدما قدّم طعناً رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتهم فيه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بارتكاب مخالفات تتعلق بأهلية عدد من لاعبيه.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أودع شكواه رسمياً لدى "فيفا"، معززاً طعنه بوثائق يرى أنها تُثبت وجود تجاوزات قانونية. وتعود المخالفة المزعومة إلى إجراءات تغيير الجنسية، التي قام بها ما يصل إلى تسعة لاعبين شاركوا في المباراة النهائية للملحق الأفريقي أمام نيجيريا، ومن بين الأسماء المتداولة توانزيبي (إنكلترا)، وماسواكو (فرنسا)، ووان بيساكا (إنكلترا)، وساديكي (بلجيكا).

وأضافت الصحيفة أن نيجيريا أعادت فتح الملف من زاوية قانونية، استناداً إلى معطيات تفيد بأن اللاعبين المعنيين لم يستكملوا الإجراءات القانونية الكاملة لتغيير جنسيتهم الرياضية، ويكمن جوهر القضية في القانون الكونغولي الذي يمنع ازدواج الجنسية، إذ تؤكد نيجيريا أن بعض اللاعبين احتفظوا بجوازات سفر أوروبية، ولا سيما الفرنسية والهولندية، دون التخلي رسمياً عن جنسياتهم السابقة، وهو شرط قانوني أساسي لتمثيل المنتخب، ما قد يضع مشاركتهم موضع تشكيك قانوني.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح الضوء الأخضر لهؤلاء اللاعبين لتمثيل منتخب الفهود، فإن الاتحاد النيجيري يرى أن القرار استند إلى معلومات قدّمها الاتحاد الكونغولي، وربما كانت غير دقيقة أو مضللة. وأكد الاتحاد النيجيري أن الملف أصبح الآن بين يدي "فيفا"، الذي سيحسم بشأن ما إذا كانت قواعد الأهلية قد انتُهكت، وما إذا كانت العقوبات، بما فيها الإقصاء، مبررة، وفي حال قبول الطعن، قد يُعاد إدماج منتخب نيجيريا في مسار التصفيات ونيل مقعد في الملحق العالمي، شريطة ألا تكون المباريات قد أُقيمت بالفعل.

وكان منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتزع بطاقة التأهل من نيجيريا في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل إلى مونديال 2026، الذي أُقيم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالمغرب، بعد التعادل (1-1)، والحسم بركلات الترجيح (4-3). ومنح هذا الفوز منتخب الفهود فرصة خوض الملحق العالمي، إذ سيكون على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الفائز من لقاء جامايكا أو كاليدونيا الجديدة، مقررة في 31 مارس/ آذار المقبل.