- غلين نيبرغ، الحكم السويدي البارز، يقود مباراة افتتاح كأس العرب 2025 بين قطر وفلسطين، بعد مسيرة تحكيمية متميزة بدأت في 2008، وبلغت ذروتها بإدارة نهائي كأس العالم للشباب 2023. - واجه نيبرغ تحديات كبيرة، منها انتقادات في دوري أبطال أوروبا 2024، لكنه استمر في إثبات جدارته، حيث أدار مباريات في أولمبياد باريس وأمم أوروبا 2024. - في 2025، اختير لكأس العالم للأندية، واكتسب شهرة إضافية بطرد كريستيانو رونالدو في تصفيات كأس العالم 2026.

يقود الحكم السويدي غلين نيبرغ (37 عاماً)، مباراة افتتاح كأس العرب 2025 بين قطر وفلسطين على استاد البيت، والتي ستكون مواجهة صعبة للغاية وبحاجة للكثير من الثبات والانضباط، فمن هو الرجل القادم من مدينة سيتر السويدية.

ولد غلين نيبرغ يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 1988، وأصبح حكماً محترفاً عام 2008، ثم دخل عالم التحكيم في الدوري السويدي سنة 2013، وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" عام 2016، ومن بعدها أثبت نفسه تدريجياً على الساحة، حتى حصل على شرف إدارة نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في 2023 بين أوروغواي وإيطاليا في نسخة الأرجنتين.

وفي التاسع من إبريل/نيسان 2024، عاش نيبرغ لحظات عصيبة بعدما أدار مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونخ، إذ تعرّض لانتقادات من مدرب الفريق البافاري وقتها، توماس توخيل، لعدم منح فريقه ركلة جزاء عندما تعمّد لاعب الفريق المنافس غابرييل ماغالهايس لمس الكرة بيديه أثناء اللعب. وفي نهاية المباراة، واجه الإنكليزي بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، نيبرغ لعدم منحه ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد اصطدامه بحارس مرمى بايرن، مانويل نوير، داخل منطقة الجزاء.

وحصل نيبرغ لاحقاً على فرصة الحضور في دورة الألعاب الأولمبية للرجال في باريس، وكان واحداً من الحكام الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، ثم عينه الاتحاد الأوروبي "يويفا" حكماً رابعاً لنهائي دوري المؤتمرات الأوروبي بين أولمبياكوس وفيورنتينا.

وفي شهر إبريل/نيسان 2025، اختير نيبرغ حكماً لكأس العالم للأندية 2025 إلى جانب الحكمين المساعدين محبود بيجي وأندرياس سوديركفيست، لكنه اكتسب شهرة أكبر، حين طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال مباراة أمام جمهورية أيرلندا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك إثر الاعتداء من دون كرة على دارا أوشيا.