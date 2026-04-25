نوير يواجه مستقبلاً غامضاً مع بايرن ميونخ قبل "الميركاتو"

- يواجه مانويل نوير مستقبلاً غامضاً مع بايرن ميونخ بسبب رفض النادي تجديد عقده براتبه الحالي البالغ 21 مليون يورو سنوياً، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على النادي. - نوير يدرس عروضاً جديدة، أبرزها من نادي برايتون الإنجليزي، الذي يسعى لضمه في الانتقالات الصيفية، مما يجعله متحمساً لتجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز. - أمام نوير خياران: إما قبول تخفيض راتبه وتجديد عقده مع بايرن، أو الانتقال إلى برايتون، مما يثير قلق جماهير بايرن بشأن رحيله.

يواجه حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير (40 عاماً)، مستقبلاً غامضاً مع العملاق البافاري، قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما رفض النجم المخضرم فكرة إعلان اعتزاله، لأنه يرغب في مواصلة مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الجمعة، أن إدارة نادي بايرن ميونخ لا تريد الموافقة على الشروط التي وضعها مانويل نوير، من أجل تجديد عقده، بسبب راتبه الضخم الذي يحصل عليه، حيث يصل إلى 21 مليون يورو سنوياً، ما شكل عبئاً مالياً كبيراً على مسؤولي العملاق البافاري، الذين يعلمون قيمة حارس المرمى، لكنهم غير مستعدين لدفع مثل هذا الراتب الكبير لصاحب الأربعين عاماً.

وأوضحت أن مانويل نوير بات يعلم جيداً موقف إدارة نادي بايرن ميونخ، التي تحرص على تجديد العقد مقابل الموافقة على تخفيض راتبه بشكل كبير، الأمر الذي دفعه إلى الاستماع لجميع العروض التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، وأهمها من قبل فريق برايتون الإنكليزي، الذي يعمل على حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت بأن العرض الذي قدمته إدارة نادي برايتون إلى مانويل نوير، يجعل حارس المرمى المخضرم متحمساً لفكرة خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية بمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، لأنه استطاع خلال رحلته تحقيق جميع الألقاب المحلية والقارية والدولية مع بايرن ميونخ، لكن مسألة خروجه بهذه الطريقة لن تعجب نهائياً جماهير العملاق البافاري.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن لدى مانويل نوير خيارين الآن: إما قبول مسألة تخفيض راتبه وتجديد عقده مع بايرن ميونخ، ومواصلة رحلته الناجحة، وإما الاستماع إلى عرض برايتون الإنكليزي، الذي يحرص القائمون عليه على حسم صفقة حامي العرين، الذي يُعد أحد أبرز النجوم المخضرمين في القارة الأوروبية، ولديه الخبرة اللازمة من أجل تقديمها إلى المواهب الشابة في الفريق.