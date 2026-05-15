نوير يقرر الاستمرار مع بايرن ميونخ موسماً إضافياً

- قرر مانويل نوير تمديد عقده مع بايرن ميونخ حتى صيف 2027، مواصلاً مسيرته الاستثنائية مع النادي للموسم السادس عشر، بعد تفكير مليء بسبب إصاباته العضلية السابقة. - رغم اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس أوروبا 2024، عاد نوير للواجهة ضمن القائمة الأولية لكأس العالم 2026، بعد أدائه المميز في دوري أبطال أوروبا. - يخطط بايرن لتقليل مشاركات نوير في موسم 2026-2027، لمنح الحارس الشاب يوناس أوربيغ فرصة أكبر، مع تمديد عقد الحارس الثالث سفين أولريش لموسم إضافي.

قرر الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير (40 عاماً) تمديد رحلته مع بايرن ميونخ عاماً إضافياً، بعدما أعلن بطل الدوري الألماني، اليوم الجمعة، تجديد عقد حامي عرينه المخضرم حتى صيف 2027، ليواصل الدولي الألماني مسيرته مع النادي البافاري للموسم السادس عشر توالياً. وكان عقد نوير ينتهي في يونيو/ حزيران الحالي، لكن الحارس البالغ 40 عاماً فضّل التريث في حسم مستقبله عقب تعرضه لإصابتين عضليتين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار، قبل أن يقرر في النهاية الاستمرار داخل ملعب أليانز أرينا.

وقال نوير عقب الإعلان الرسمي إن القرار جاء "بعد تفكير ملي"، مشدداً على أن جميع الظروف داخل النادي تساعد الفريق على مواصلة المنافسة على الألقاب، وهو الذي يُعد واحداً من أبرز الأسماء التي شغلت هذا المركز في تاريخ كرة القدم، بعدما صنع مسيرة استثنائية مع بايرن ومنتخب ألمانيا، وتُوج خلالها بكأس العالم 2014، إضافة إلى حلوله ثالثاً في ترتيب الكرة الذهبية عام 2014 خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في آخر مرة يدخل فيها حارس مرمى المراكز الثلاثة الأولى للجائزة.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن نوير سيخوض عدداً أقل من المباريات خلال موسم 2026-2027، في إطار خطة النادي لمنح الحارس الشاب يوناس أوربيغ فرصة أكبر تدريجياً، بعدما انضمّ الأخير إلى الفريق قادماً من كولن مطلع عام 2025، كما أعلن بايرن أيضاً تمديد عقد الحارس الثالث سفين أولريش موسماً إضافياً، ضمن سياسة الحفاظ على الاستقرار في مركز حراسة المرمى.

ورغم اعتزاله اللعب الدولي عقب كأس أوروبا 2024، عاد اسم نوير ليتردد مجدداً حول المنتخب الألماني، بعدما كشفت تقارير محلية أن الحارس المخضرم موجود ضمن القائمة الأولية الموسعة الخاصة بكأس العالم 2026، والتي تضم 55 لاعباً، وجاء ذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه أخيراً، خصوصاً في مواجهة ريال مدريد ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريقه خارج أرضه.

ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونخ قادماً من شالكه عام 2011، حصد نوير سلسلة طويلة من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2013 و2020، إضافة إلى 13 لقباً في الدوري الألماني، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع زميله السابق توماس مولر، كما تُوج بكأس ألمانيا ست مرات، ويملك فرصة رفع الكأس السابعة الأسبوع المقبل عندما يواجه بايرن فريق شتوتغارت في المباراة النهائية.